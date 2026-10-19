IUVER Academy presenta su oferta formativa en medicina estética en la sede de la SEME

IUVER Academy presentó el pasado 9 de octubre, en la sede de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) en Madrid, su nueva identidad de marca y su programa académico principal. El acto, encabezado por la Dra. Lorena Vaquer Quiles, sirvió para dar a conocer el Máster de Formación Permanente en Medicina Estética, Dermocosmética y Manejo de Complicaciones, desarrollado en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Entre los asistentes, estaban componentes del máster e invitados especiales como el ilustre Dr. Vicente Mera, experto en longevidad.

La propuesta formativa de IUVER Academy se articula bajo la premisa de priorizar el criterio clínico y la capacidad de resolución ante posibles incidencias médicas. La Dra. Lorena Vaquer, médica especialista en Anestesiología y Reanimación y médico estético, lidera este proyecto tras haber coordinado labores docentes en másteres del sector entre 2020 y 2025. Su enfoque busca proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar una práctica profesional responsable.

El máster, que cuenta con una carga de 60 créditos ECTS, se estructura a lo largo de ocho meses e integra formación teórica en modalidad online con una semana intensiva de prácticas presenciales en Madrid. El programa está destinado exclusivamente a médicos titulados, independientemente de que cuenten o no con experiencia previa en el ámbito de la estética.

El plan de estudios destaca por su componente práctico, reservando 12 ECTS para este bloque. La capacidad de cada edición está limitada a 30 alumnos, asegurando que cada estudiante pueda trabajar con 26 pacientes durante la semana de formación presencial. Además, el programa incluye la ejecución de 11 técnicas en formato individual bajo supervisión directa y un total de 24 técnicas abordadas durante el curso, incluyendo formación específica sobre el manejo de complicaciones.

Además del aprendizaje técnico, el proyecto contempla un programa de acompañamiento profesional diseñado para asistir a los médicos en sus inicios laborales. La primera convocatoria de este máster tiene prevista su fecha de inicio para el 20 de octubre de 2026.

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