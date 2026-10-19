Mallorca BJJ & Yoga Festival 2026 crece un 8% en inscripciones para su edición de otoño

El Mallorca BJJ & Yoga Festival 2026 – Fall Edition afronta su próxima edición con un 8% más de inscripciones que las registradas en las mismas fechas del año pasado, confirmando el crecimiento progresivo del festival. Del 26 al 31 de octubre en Andratx, el festival reunirá a participantes de más de 12 nacionalidades, consolidándose como un punto de encuentro para una comunidad diversa vinculada al deporte, el bienestar y un estilo de vida saludable.

Durante seis días, el festival desplegará un programa con más de 80 actividades, combinando entrenamientos de Brazilian Jiu-Jitsu con diferentes modalidades de yoga, experiencias de bienestar y espacios dedicados al aprendizaje y al intercambio de conocimientos. La programación está diseñada para diferentes niveles de experiencia y busca que los participantes puedan profundizar en su práctica al mismo tiempo que trabajan aspectos relacionados con el cuidado físico, la concentración y el equilibrio.

Entre las novedades de BJJ se encuentra ‘Old Guys: cómo seguir entrenando BJJ de forma segura a partir de los 40′, una sesión dirigida a practicantes mayores de 40 años que abordará cómo continuar entrenando de manera segura, cuidar el cuerpo y reconocer cuándo es necesario no forzar. También se incorpora ‘Cómo ser un buen compañero de entrenamiento’, centrada en la seguridad, el respeto y el cuidado de los compañeros durante la práctica.

En el ámbito del yoga se estrenará ‘Move, Play, Connect’ (Buddy Games), una propuesta de yoga restaurativo en pareja que incorpora técnicas de masaje tailandés. A través del trabajo conjunto, los participantes podrán realizar ejercicios orientados a mejorar la movilidad, liberar tensiones y favorecer la conexión entre compañeros.

Otra de las nuevas propuestas será el foro abierto ‘Cómo abrir tu propia sala de yoga o escuela de BJJ’, que reunirá a profesores que gestionan sus propios centros para compartir experiencias, dificultades y aprendizajes con quienes estén interesados en desarrollar sus propios proyectos. La sesión estará abierta tanto a la comunidad de BJJ como a la de yoga y permitirá la participación directa de los asistentes.

La participación de asistentes de más de 12 nacionalidades refuerza también la dimensión turística del festival, ofreciendo la oportunidad de conocer Mallorca, su cultura y su entorno y contribuyendo a posicionar la isla como destino de turismo activo, deportivo y de bienestar. En este contexto, el festival está cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears y contará con el apoyo de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.

Con esta nueva edición, el Mallorca BJJ & Yoga Festival 2026 continúa creciendo como una cita que combina BJJ, yoga, talleres, charlas y actividades sociales, ofreciendo una experiencia que va más allá del entrenamiento.