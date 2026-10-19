Nanjing inaugura un ‘corredor de museos’ de 1.800 metros para redefinir el turismo cultural urbano

El 1 de octubre se inauguró oficialmente Nanjing Museum Mile, un proyecto cultural sin barreras situado a lo largo de la calle Changjiang, en el distrito de Xuanwu, junto con el inicio de Nanjing Museum Mile Culture Month. El corredor integra museos, instituciones culturales, comercios y espacios públicos en un entorno abierto y accesible.

Durante los siete días de vacaciones por el Día Nacional de China, Nanjing Museum Mile y los espacios culturales de la zona registraron aproximadamente 1,8 millones de visitas y generaron unos 580 millones de yuanes (CNY) en gasto turístico, reflejando el atractivo de este nuevo destino cultural.

Con una extensión de 1.800 metros, el corredor reúne 1.800 años de historia de Nanjing, desde vestigios de las Seis Dinastías y tradiciones del brocado Yunjin hasta arquitectura histórica y arte contemporáneo. Para facilitar el acceso, el Centro de Cultura y Arte de Nanjing eliminó sus vallas perimetrales, el Museo de Arte de Jiangsu retiró su muro norte y la Biblioteca de Nanjing incorporó elementos arquitectónicos que mejoran la visibilidad y la conexión con el espacio urbano.

Durante Nanjing Museum Mile Culture Month, más de 100 actividades culturales incluyen demostraciones de patrimonio inmaterial, espectáculos de luces y sombras, exposiciones artísticas y presentaciones de productos culturales y creativos.

Los visitantes internacionales pueden utilizar el Nanjing Museum Mile Cultural Pass para acceder a diversos espacios culturales y espectáculos mediante una única compra. Además, experiencias de realidad aumentada, audioguías y asistentes de inteligencia artificial facilitan la exploración del patrimonio local.

El distrito de Xuanwu también impulsa colaboraciones internacionales mediante una iniciativa que conecta instituciones culturales, empresas turísticas y espacios comerciales. El programa busca establecer alianzas con operadores turísticos, agencias de viajes y marcas internacionales para desarrollar actividades conjuntas, distribuir entradas y promocionar el destino en nuevos mercados.

«Esta zona, que reúne 1.800 años de patrimonio urbano de Nanjing, conecta distintos museos para formar un corredor cultural sin muros», afirmó Li Peng, responsable del Grupo de Cultura y Turismo de Xuanwu. «Nuestro objetivo es transformar una simple visita a un museo en una experiencia urbana memorable, ofreciendo a visitantes de todo el mundo una puerta de entrada a Nanjing y a la vibrante cultura urbana de China».

Acerca de Nanjing Museum Mile

Situado en la calle Changjiang, Nanjing Museum Mile conecta a lo largo de 1.800 metros espacios culturales e históricos desde la época de las Seis Dinastías hasta la actualidad, combinando patrimonio, innovación y experiencias urbanas contemporáneas.

Más información: [https://xhslink.cn/o/1MXpj3hpM6W]