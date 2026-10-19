Todo preparado para Expofinancial’2026

Está a punto de arrancar en Madrid el próximo 23 de octubre en el Movistar Arena de Madrid (Plaza de Felipe II), el evento Expofinancial’2026, organizado por AIF, Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales, se ofrece como una jornada técnico profesional con la que ponerse al día en las últimas novedades financieras y de fomento empresarial de la mano de destacados ponentes.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, donde Expofinancial tuvo la oportunidad de contar con grandes expertos, inversores, asesores y peritos judiciales del país que ofrecían sus conocimientos y experiencia en mesas redondas, redondeando el nuevo concepto iniciado con éxito ya en la edición del año pasado. Esta nueva edición promete superar todas las expectativas y elevar el nivel de repercusión en el sector financiero en España. Como respuesta a las numerosas preguntas y demandas sobre la actual situación financiera, desde la organización han preparado una jornada profesional que volverá a reunir a los principales profesionales y empresas del sector, con un toque mas dinámico.

Expofinancial se propone al sector empresarial y financiero como una Jornada que suponga un punto de encuentro único para los expertos financieros, empresarios, emprendedores y personas interesadas en la inversión y la financiación, se vive en un solo día, intenso y provechoso, compartiendo su tiempo, consultas y proyectos o soluciones con algunos de los mas destacados protagonistas públicos y privados.

La jornada contará con diversas mesas de Expertos zona de exposición ferial, y se han invitado a participar a profesionales y miembros de los más importantes reguladores y Administración, que actualizarán las novedades en cuanto a regulación, conductas y buenas prácticas.

También tendrá un emotivo momento en el recuerdo del consultor José Antonio Almoguera, recientemente fallecido, al que se rendirá homenaje.

AIF, la entidad organizadora, se creó en los años 50, siendo la más antigua de las asociaciones financieras de España. Forma parte de FECIF (Federación Europea de Asesores e Intermediarios Financieros), con más de 200.000 profesionales. También está integrada en CIFA (Convención of Independent Financial Advisors).

Para Jordi Paniello, Presidente de AIF, «Expofinancial 2026 es realmente un motor financiero y empresarial para ponerse al día en la recuperación económica de nuestras empresas», y recuerda que hay que potenciar los equipos de nuestras empresas, «buscando una formidable plataforma de impulso para nuestros equipos humanos, que son, verdaderamente, la tabla de salvación de nuestra Sociedad».

El evento cuenta con el patrocinio del Banco de Sabadell, CapCapital, eGo CRM, MP Monteplata, APETI, XTB, Grupo Aplages, AEPF, AEMME, Afinance Servicios Hipotecarios, Quimena, Kahlua.art, y cuenta además con el apoyo de Megaconsulting, Sherpa Financiero, Gescamp Asociados, Valor Express, Rankia, Nostrum Finanzas,MS Abogados Financieros, Editorial MIC, Futur Finances, G&C, Lara Peritos y Traxel Studio.

Asimismo, el evento ha contado con el apoyo de los medios de. Comunicación para la proyección del evento con ElMundoFinanciero.com, EconomiadeHoy.es, ElAsesorFinanciero.com, TiempodeInversion.com, Lexdir, DiarioJuridico.com, Gran Vía Radio, Radio Intereconomía, ECOFIN, Emprendedores, AR Business Radio y Radio España.

El perfil del visitante es el de empresarios, pymes y autónomos, ejecutivos de empresas, intermediarios y asesores, asesores fiscales e inmobiliarios y público en general.

Al final de la media mañana está previsto un almuerzo para Networking consiguiendo la máxima interrelación entre proveedores y asistentes.

Por último, durante la cena de clausura está previsto un espectáculo y en la que tendrá lugar la entrega de los ‘Premios Expofinancial 2026′ a personalidades y entidades relevantes del mundo económico, social empresarial y asociativo.