Recientemente, se ha puesto en marcha una iniciativa de formación online en lengua inglesa diseñada para mejorar el nivel de inglés de la ciudadanía e impulsar sus oportunidades laborales. Desde su lanzamiento, el programa ha logrado un 97,5% de satisfacción entre su alumnado y una alta demanda de plazas, convirtiéndose en una opción que incluso universidades de prestigio han contratado para sus estudiantes.

El programa apuesta por practicar y automatizar el inglés en lugar de memorizar reglas gramaticales. Para lograrlo, los alumnos estudian desde cualquier lugar en una plataforma digital que se adapta a ellos: detecta en qué fallan más y les propone justo los ejercicios que más les van a ayudar, así que no pierden tiempo repasando lo que ya dominan. El resultado es una mejora progresiva de la fluidez, con un plan pensado para notar el cambio en tres meses y llegar preparados para certificar su nivel de forma oficial.

Enfoque en el mercado laboral e internacional

La formación está pensada para personas que quieren mejorar su inglés profesional para encontrar trabajo, dar el salto a una mejor posición o abrirse tanto al mercado estatal como al internacional, y acreditar su nivel con un certificado de Cambridge. Muchos alumnos la eligen especialmente para preparar los niveles B2, C1 y C2.

Al frente del programa está el empresario Enric López Santiago, quien en su etapa académica firmó el expediente más brillante de su generación en España al graduarse como número uno en dos carreras simultáneas y realizar estudios de posgrado en la NTNU de Noruega. Actualmente, consolidado como una eminencia y uno de los mayores talentos del mundo como AI Artist (artista de inteligencia artificial) en Nueva York, lidera esta plataforma tecnológica y lo resume así:

«Tenemos que dejar de enfocar el inglés como una asignatura que se tiene que empollar. Piensa en el español: ya lo hablabas con unos 6 años, y no fue por pasar horas delante de un libro aprendiendo qué es un adjetivo o un adverbio para formar tus frases. Llevamos toda la vida aprendiendo inglés de una forma muy poco natural, y eso nos impide automatizarlo como hacemos con el español. Eso es justo lo que resolvemos en este programa, y por eso la satisfacción es tan alta y tantos alumnos lo prefieren para conseguir un B2, un C1 o un C2».

Cofinanciación europea y solicitud de plazas

Esta actuación cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea mediante el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Las personas interesadas en acceder al programa pueden solicitar una plaza a través de la página oficial.