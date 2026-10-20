De buscar candidatos a descubrir capacidades: la inteligencia del dato redefine el mercado del talento

Las empresas necesitan nuevas combinaciones de competencias que no siempre encajan en los puestos, titulaciones y trayectorias profesionales tradicionales.

TalentHackers analizó más de 190.000 ofertas tecnológicas en España durante 2025, identificando el creciente protagonismo del cloud, la ciberseguridad y la IA, con más de 13.000 ofertas vinculadas a IA & Data.

Más del 40 % de las ofertas analizadas se localizaron fuera de Madrid y Cataluña, lo que refuerza la necesidad de ampliar las estrategias de búsqueda a otros mercados y sectores.

¿Y si el talento que necesitan las empresas estuviera fuera de los perfiles en los que habitualmente lo buscan? La transformación tecnológica está cambiando las competencias que demanda el mercado laboral, mientras los procesos de selección continúan organizándose alrededor de puestos, titulaciones y trayectorias que no siempre reflejan las capacidades reales de los profesionales.

Así lo muestran los análisis de TalentHackers, filial del Grupo Catenon, que estudió más de 190.000 ofertas de empleo tecnológico en España durante 2025. Sus resultados reflejan una creciente demanda de nuevas combinaciones de competencias, la expansión de la IA a diferentes funciones y sectores y una distribución geográfica de las oportunidades que obliga a ampliar las estrategias de búsqueda.

Ante este escenario, TalentHackers impulsa un modelo de inteligencia estratégica de talento basado en el análisis de datos y la IA, que permite relacionar experiencias, competencias, tecnologías y trayectorias para descubrir capacidades que una búsqueda convencional podría pasar por alto. El objetivo ya no es solo encontrar candidatos, sino comprender qué talento necesitan las empresas, dónde puede encontrarse y cómo acceder a él.

La IA transforma las capacidades que demandan las empresas

Aunque el desarrollo de software mantiene un peso fundamental, los análisis de TalentHackers revelan el creciente protagonismo del cloud, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. En 2025 se identificaron más de 13.000 ofertas vinculadas a IA & Data, con una demanda cada vez más orientada a llevar los modelos de IA a entornos productivos mediante conocimientos de Python, SQL, cloud y MLOps.

La inteligencia artificial deja así de ser una especialidad aislada para convertirse en una capacidad transversal. Las empresas buscan profesionales que combinen conocimientos tecnológicos, experiencia de negocio y competencias sectoriales, aunque sus trayectorias no encajen en las categorías profesionales tradicionales.

«El gran cambio no consiste en utilizar IA para encontrar candidatos más rápido, sino en comprender mejor qué capacidades existen en el mercado. Un profesional puede reunir las competencias que necesita una empresa sin haber desempeñado exactamente el puesto que esta busca. La inteligencia del dato nos permite descubrir esas conexiones», explica Cristina Villanova, Managing Director & Equity Partner de TalentHackers.

El talento tecnológico rompe las fronteras sectoriales y geográficas

Las capacidades digitales se extienden a sectores tradicionalmente ajenos al ámbito tecnológico. Esto significa que el profesional adecuado puede trabajar en otra industria, desempeñar una función diferente o contar con una trayectoria que no responda al perfil IT convencional.

También cambia el mapa de oportunidades. Aunque Madrid y Cataluña continúan liderando la actividad, más del 40 % de las ofertas tecnológicas analizadas en 2025 se concentraron en el resto de España.

Para TalentHackers, estos cambios evidencian la importancia de utilizar la inteligencia del dato para analizar mercados laborales, identificar dónde se concentran determinadas competencias y ampliar las alternativas de búsqueda más allá de los sectores, territorios y perfiles habituales.

De encontrar candidatos a generar inteligencia estratégica de talento

El modelo de Talent Intelligence de TalentHackers va más allá de identificar profesionales. Permite analizar una vacante, comprender las capacidades que requiere, estudiar su disponibilidad en el mercado e identificar sectores y organizaciones donde puede encontrarse el talento necesario.

A partir de esta información, la compañía ayuda a las empresas a diseñar estrategias de acceso al talento y activar a los profesionales adecuados, incluidos aquellos que no buscan empleo. Este enfoque combina inteligencia artificial, analítica avanzada y conocimiento especializado del mercado laboral, manteniendo el criterio humano en la interpretación de los datos y la evaluación de las capacidades, con respeto a la normativa de protección de datos.

«El futuro de la selección no pasa por disponer de más datos, sino por saber interpretarlos y convertirlos en decisiones. Podemos ayudar a las empresas no solo a encontrar profesionales, sino a comprender qué capacidades necesitan, dónde están y qué alternativas tienen para incorporarlas. Ese es el verdadero salto hacia la inteligencia estratégica de talento», concluye Cristina Villanova.

En un mercado donde las competencias evolucionan más rápido que los puestos profesionales, TalentHackers apuesta por transformar los datos en conocimiento para descubrir capacidades, anticipar necesidades y conectar a las empresas con el talento que necesitan.

Acerca de TalentHackers

TalentHackers es la compañía del grupo Catenon especializada en soluciones de talento con capacidades tecnológicas y digitales. Gracias a la aplicación de modelos de inteligencia del dato e IA sobre el mercado de talento en España, son capaces de construir las capacidades críticas que necesitan las compañías para competir en la nueva era de la IA. TalentHackers combina el Talent Intelligence, acceso al talento oculto y un profundo conocimiento del ecosistema tecnológico y digital para identificar, atraer, activar y desarrollar el talento que impulsa la transformación de las compañías.

Acerca de Catenon

Catenon es una multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid dedicada a la búsqueda global de profesionales, basada en tecnologías del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente en innovación. Trabaja como una única oficina a nivel mundial para identificar, seleccionar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a evaluadores ubicados en otro punto del planeta. Su plataforma tecnológica elimina la dispersión geográfica entre candidatos y evaluadores y, aún más, fomenta el reciclaje del conocimiento sectorial gracias a una tecnología diseñada para acercar el talento a sus clientes. Catenon ha creado un ecosistema de innovación que desarrolla en 100 países de los cinco continentes.