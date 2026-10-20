DataTracks refuerza su trayectoria en Europa al ayudar a más de 550 grandes entidades neerlandesas

DataTracks, proveedor especializado en soluciones de presentación de informes XBRL e iXBRL ante la KVK y de información financiera conforme al formato ESEF, ha ayudado a más de 550 grandes entidades de los Países Bajos a cumplir sus obligaciones de presentación de cuentas anuales ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos (Kamer van Koophandel, KVK).

Este es el primer ciclo en el que las grandes entidades jurídicas neerlandesas, a excepción de los emisores cotizados que presentan información conforme al formato ESEF, deben presentar sus cuentas anuales electrónicamente mediante el sistema Standard Business Reporting (SBR). El requisito se aplica a los ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2025. Las entidades pueden presentar sus informes en XBRL o Inline XBRL (iXBRL), dependiendo de su marco de información financiera. El formato iXBRL es obligatorio para las entidades que presentan información conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aquellas que incluyen una declaración de sostenibilidad conforme a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y aquellas que utilizan información específica de la entidad.

Para muchas empresas, esto supuso un cambio significativo respecto a la preparación y presentación de cuentas anuales en formato PDF o papel. Los equipos financieros tuvieron que elaborar informes estructurados y legibles por máquina en XBRL o iXBRL, utilizando la taxonomía neerlandesa correspondiente, y garantizar que cada paquete de información cumpliera los requisitos técnicos de la KVK.

DataTracks proporcionó asistencia integral, desde la selección de la taxonomía y del paquete de información hasta el etiquetado XBRL e iXBRL, la validación técnica, la revisión de calidad y la presentación. Antes de su presentación, cada informe se comprobó mediante la herramienta integral de validación de DataTracks para verificar su conformidad con la taxonomía neerlandesa aplicable y los requisitos técnicos de la KVK. Todos los informes presentados por DataTracks durante este ciclo superaron la validación técnica de la KVK.

Los informes finalizados se pusieron a disposición de los clientes en la plataforma de DataTracks para su revisión y descarga, con la posibilidad de que DataTracks los presentara directamente ante la KVK a través del sistema SBR, previa aprobación del cliente.

«Ayudamos a más de 550 grandes entidades y todos los informes que presentamos superaron la validación técnica de la KVK», afirmó Chandra Jeevan, vicepresidente de Ventas de DataTracks. «Gracias a ello, sus equipos financieros cumplieron los nuevos requisitos de XBRL e iXBRL en su primer ciclo de presentación electrónica sin ejercer presión sobre sus recursos internos de elaboración de informes».

KVK, ESEF y la transición de Europa hacia la presentación de información estructurada en XBRL

El requisito neerlandés no es un caso aislado. Forma parte de una transición más amplia en toda la Unión Europea hacia la información financiera estructurada y legible por máquina, que los profesionales de las finanzas y la elaboración de informes encuentran actualmente en múltiples marcos normativos.

Para las empresas cotizadas de la UE, el ejemplo más conocido es el Formato Electrónico Único Europeo (ESEF), en virtud del cual los emisores de mercados regulados de la UE preparan sus informes financieros anuales en XHTML, con los estados financieros consolidados elaborados conforme a las NIIF y etiquetados en Inline XBRL.

La KVK y el ESEF se aplican a distintas categorías de empresas y siguen procesos de presentación independientes, pero ambos se basan en el mismo principio de datos financieros estructurados y etiquetados. DataTracks ofrece soporte tanto para los requisitos XBRL e iXBRL de la KVK relativos a las cuentas anuales neerlandesas como para los requisitos XHTML e iXBRL del ESEF aplicables a los emisores de mercados regulados de la UE, proporcionando a los equipos financieros un único proveedor para ambos marcos.

«La presentación digital de información no consiste simplemente en convertir un documento a otro formato de archivo», añadió Chandra Jeevan. «Ya se trate de la KVK o del ESEF, cada marco tiene su propia taxonomía, reglas de validación y requisitos de presentación. El reto para los equipos financieros consiste en preservar la integridad de su información financiera y, al mismo tiempo, cumplir unas normas técnicas que no dejan margen de error».

DataTracks también presta apoyo para la presentación de información conforme a una amplia variedad de marcos regulatorios de la UE en materia de supervisión prudencial, fondos, fiscalidad y conducta de mercado, incluidos Solvencia II y DORA.

Opiniones de los clientes

Los clientes valoraron la claridad y el apoyo proporcionados durante todo el nuevo proceso de presentación ante la KVK. Uno de ellos describió la experiencia como «fluida y bien gestionada, con orientaciones claras en cada etapa, desde la preparación del informe hasta su presentación definitiva».

Acerca de DataTracks

DataTracks es un proveedor especializado en software basado en la nube y servicios gestionados para la presentación de información financiera y regulatoria, incluida la presentación de informes XBRL e iXBRL ante la KVK mediante Standard Business Reporting (SBR) en los Países Bajos y la presentación de información conforme al ESEF para emisores de mercados regulados de la UE.

Fundada hace más de dos décadas, DataTracks ha preparado más de 450.000 informes regulatorios para más de 30.000 organizaciones clientes en más de 25 países y ofrece soporte para la presentación de información regulatoria en más de 35 jurisdicciones de todo el mundo, incluidos los Países Bajos y el conjunto de la Unión Europea, el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Singapur, Malasia, Sudáfrica e India.

También ofrece soporte para la presentación de información conforme al anexo IV de la Directiva AIFMD, COREP y FINREP, Solvencia II, MiFID II, DORA, MiCA y CESOP, así como para los informes país por país (CbCR), FATCA/CRS y el Pilar Dos de BEPS. Estos tres últimos se gestionan a través de su plataforma Oxbow.

Las organizaciones pueden gestionar la elaboración y presentación de informes internamente mediante el software basado en la nube de DataTracks o contratar a sus especialistas para obtener un servicio de presentación de informes completamente gestionado.