habitaclia se renueva para consolidarse como un portal inmobiliario que facilita la búsqueda de proximidad

En un contexto de tensión en el mercado residencial, donde la búsqueda de vivienda se ha convertido en un proceso a menudo saturado, opaco y complejo para las familias, habitaclia inicia una transformación profunda en su producto digital.

Una navegación con menos publicidad y menos distracciones

Uno de los cambios más relevantes y visibles para el usuario es que hay mucha menos publicidad en la página. habitaclia aboga por contar con menos publicidad para que no haya distracciones a la hora de hacer las búsquedas de vivienda. De esta forma la página de resultados y las fichas de los inmuebles quedan mucho más limpias, apostando por una interfaz despejada donde la única protagonista es la vivienda.

Esta decisión refleja un compromiso claro con el objetivo del usuario: al eliminar distracciones y duplicar la velocidad de carga de la web, habitaclia se enfoca al 100 % en lo que realmente importa: acompañar a compradores e inquilinos a encontrar el hogar adecuado de forma más rápida y ágil.

Una tecnología al servicio de una búsqueda rápida y transparente

En un contexto de máxima exigencia en el mercado residencial, encontrar vivienda se ha convertido con frecuencia en un proceso saturado, complejo y estresante en muchos momentos. Con este relanzamiento, habitaclia da un paso al frente y sitúa la tecnología como una aliada real que devuelva el control y la tranquilidad a los usuarios.

La nueva web se ha rediseñado bajo un principio irrenunciable: poner la innovación al servicio de una búsqueda rápida y transparente.

«Encontrar un hogar es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona y la tecnología debe ser su mejor aliada para lograrlo. Con este relanzamiento, nuestro objetivo es que la innovación esté verdaderamente al servicio de una búsqueda digna, rápida y transparente. Hemos rediseñado habitaclia desde cero para que el usuario sea el centro absoluto: eliminando el ruido visual y las distracciones, multiplicando la velocidad de respuesta y ofreciendo herramientas intuitivas que simplifican el proceso y aportan total confianza en cada paso», explica Jacob Cañadas, CTPO de habitaclia.

Herramientas de búsqueda pensadas para el usuario

La nueva web de habitaclia incorpora mejoras directas en el flujo de búsqueda y contacto:

Nueva vista de mapa dividido : permite explorar las calles y barrios al mismo tiempo que se visualiza el listado de propiedades, facilitando ubicar el entorno real de cada vivienda de un solo vistazo.

Búsqueda guiada y directa : un sistema de filtros simplificado, pero potente que agiliza el camino hacia los inmuebles relevantes, tanto en compra como en alquiler.

Fichas de inmueble y contacto optimizados : fotografías en gran formato e imágenes más limpias, libres de anuncios y distracciones. La información del inmueble se presenta estructurada y sin rodeos, ofreciendo al usuario los datos verdaderamente relevantes para que pueda evaluar la propiedad y tomar decisiones de compra o alquiler más inteligentes. Todo ello respaldado por un sistema de contacto más directo e intuitivo con agencias y propietarios.

Gestión y control de alertas: un sistema de alertas rediseñado que avisa con precisión cuando entra una vivienda que encaja con los criterios del usuario.

Un gran escaparate para profesionales inmobiliarios

Para los profesionales del sector inmobiliario, la nueva web representa un escaparate de mayor calidad para sus carteras: sus inmuebles ganan protagonismo al no competir con publicidad externa, y sus espacios de agencia han sido renovados para potenciar su visibilidad local.

Este lanzamiento marca el inicio de una serie de fases de producto que continuarán desplegándose en los próximos meses, situando la confianza del usuario y la eficiencia como los dos ejes centrales de la plataforma en el arco mediterráneo.