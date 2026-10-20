ICP Canarias inaugura una plataforma logística en Agüimes con una inversión de 7,4 millones de euros

La compañía ICP Canarias ha inaugurado este viernes una nueva nave logística situada en la Zona Industrial de Arinaga, en el municipio de Agüimes. El proyecto cuenta con una superficie total de 10.000 metros cuadrados y ha requerido una inversión de 7,4 millones de euros por parte de la empresa. Con esta apertura, la firma refuerza su capacidad operativa en el archipiélago, ofreciendo una infraestructura con capacidad para almacenar hasta 12.000 palets de mercancía.

La puesta en marcha de estas instalaciones contribuye al desarrollo de la Zona Industrial de Arinaga, consolidado como uno de los polos económicos más relevantes de Canarias. La nueva planta de ICP Canarias integra una plantilla de 36 empleos directos, aportando un dinamismo adicional al tejido empresarial de la zona mediante la oferta de servicios especializados para el sector productivo regional.

Al acto de inauguración asistieron diversas autoridades locales, incluyendo al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quien estuvo acompañado por el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, y la concejala de Turismo y Desarrollo Local, Cati Suárez. Por parte de la compañía, estuvieron presentes Rafael Lusarreta, CEO de ICP, y Hélène Seigneur, directora general de la entidad. Durante el encuentro, Óscar Hernández subrayó la relevancia de la colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada como motor necesario para favorecer el desarrollo económico, el fomento de la creación de empleo y la mejora del bienestar ciudadano.

La operativa de esta plataforma está diseñada para centralizar los procesos logísticos de empresas locales, así como de aquellas compañías procedentes de la Península y del resto de Europa que distribuyen sus productos en el mercado canario. La instalación proporciona una solución logística integral que aglutina, en un único espacio, servicios de recepción, almacenaje, preparación de pedidos destinados a distintos canales de venta, así como la gestión de transporte y distribución entre islas y hacia la Península.

Entre las capacidades técnicas de la nave destaca la gestión aduanera y el asesoramiento en fiscalidad canaria, junto con herramientas avanzadas de atención al cliente y logística inversa. El centro incorpora también servicios especializados de diagnóstico, reparación y sustitución de productos, lo que permite realizar estas tareas directamente en las islas y evita la necesidad de trasladar los artículos a la Península para su asistencia técnica. Con esta ampliación, ICP Canarias busca optimizar la eficiencia de la cadena de suministro, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la calidad del servicio posventa para los consumidores y empresas que operan en el archipiélago.