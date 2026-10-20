Palletways Iberia inaugura nuevas instalaciones logísticas en Alcalá de Henares

Palletways Iberia ha puesto en marcha unas nuevas instalaciones logísticas en Alcalá de Henares, Madrid, con el objetivo de potenciar su servicio de recogida y distribución en la capital y su área metropolitana. Esta iniciativa estratégica permite separar la actividad local del Hub Central, ubicado en la misma localidad, donde ambas operativas compartían espacio hasta la fecha.

El proyecto responde al incremento sostenido de los volúmenes de mercancía registrado por la compañía en los últimos años. La operativa en Madrid gestiona diariamente más de 800 pallets en recogidas y cerca de 500 en distribución, con picos de actividad que superan los 1.000 pallets recogidos y alcanzan los 600 distribuidos, según datos facilitados por la organización.

Fernando Gil, gerente de las instalaciones de Palletways en Madrid, ha valorado positivamente este cambio: «Con estas nuevas instalaciones iniciamos una nueva etapa que nos permite afrontar el crecimiento de nuestra actividad con mayores recursos y autonomía. Hemos dado un paso importante para mejorar la organización de nuestras operaciones, reforzar la seguridad de nuestro equipo y seguir ofreciendo a nuestros clientes un servicio ágil, eficiente y de calidad».

La puesta en marcha de este centro independiente supone un impacto positivo directo para el Hub Central de la red, que libera aproximadamente 3.000 metros cuadrados de superficie operativa. Este espacio adicional queda disponible para optimizar los flujos de mercancía y absorber futuros aumentos de volumen de la red, que actualmente integra a más de 70 miembros en España y Portugal.

José Manuel Sánchez, director de Operaciones de Palletways Iberia, ha señalado: «Este proyecto nos permite avanzar en dos objetivos fundamentales: mejorar nuestra capacidad operativa en Madrid y, al mismo tiempo, disponer de más espacio en el Hub Central para acompañar el crecimiento de toda la red. La liberación de estos 3.000 metros cuadrados supone una mejora importante para nuestra infraestructura y nos permite seguir preparándonos para gestionar mayores volúmenes de mercancía de manera eficiente y segura».

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas específicamente para optimizar los procesos de recepción, clasificación, consolidación y expedición, favoreciendo una mejor circulación de vehículos y mercancías. La mayor autonomía operativa resultante proporciona una flexibilidad necesaria para gestionar las fluctuaciones diarias de actividad y mantener los estándares de calidad del servicio.

Jorge Blanch, director de Desarrollo de Palletways Iberia, ha concluido al respecto: «El crecimiento de una red como Palletways requiere una evolución constante de nuestras infraestructuras y de nuestra capacidad operativa. Este proyecto refleja nuestra apuesta por seguir invirtiendo en una red sólida, eficiente y preparada para afrontar nuevas oportunidades de desarrollo, manteniendo siempre la calidad del servicio como una de nuestras principales prioridades».

Con esta inversión, la compañía refuerza su presencia en una de las zonas logísticas más exigentes de la Península Ibérica, avanzando en su estrategia de desarrollo de infraestructuras adaptadas a las exigencias actuales del mercado y a la evolución de su negocio a largo plazo.