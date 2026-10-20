La segunda mano gana peso en el presupuesto de los hogares españoles, según eBay

Hoy, eBay publica un nuevo estudio de investigación global que demuestra cómo la compra de segunda mano se está integrando profundamente en la vida cotidiana y revela que la compra y venta de bienes de segunda mano es mucho más que una tendencia de nicho o un hábito puntual.

Este informe demuestra un cambio significativo: el comercio de segunda mano se ha convertido en una estrategia clave de gestión financiera a nivel global, con un 70% de los consumidores considerando la compra de artículos de segunda mano como una herramienta importante para gestionar el presupuesto del hogar.

«El recommerce ha sido fundamental para nuestra plataforma durante 30 años, y el informe de este año deja claro que su papel en la vida de las personas no hace más que crecer», afirma Jamie Iannone, director ejecutivo de eBay. «Los consumidores de todo el mundo están adoptando la compra y venta de segunda mano por la asequibilidad, la calidad, la confianza, el descubrimiento y la sostenibilidad que ofrece. eBay se enorgullece de ayudar a impulsar este cambio global conectando a las personas con los productos que necesitan y con la oportunidad económica que ofrece el recommerce».

A medida que la economía actual insta a los hogares a buscar formas más inteligentes de balancear su presupuesto, el recommerce se consolida como un elemento permanente en los hábitos del consumidor global:

● El 47% de los consumidores globales encuestados afirma comprar bienes de segunda mano al menos una vez al mes, frente al 35% en 2025.

● El 76% afirma haber comprado productos de segunda mano en el último año.

● El 89% planea gastar lo mismo o más en productos de segunda mano el próximo año.

● Los consumidores más jóvenes siguen liderando este cambio: el 53% de los jóvenes de entre 18 y 29 años prevé comprar más productos de segunda mano, en comparación con el 36% del total general.

● Existe una oportunidad significativa en el mercado: el 85% de los vendedores de eBay encuestados obtienen su inventario a través de sus pertenencias personales.

En España, los consumidores se suman a esta tendencia global, utilizando el recommerce para comprar un amplio espectro de categorías de segunda mano.

Los dispositivos electrónicos lideran el camino, con un 38% de los españoles comprando tecnología usada, seguida muy de cerca por la moda cotidiana (36%), el calzado y las zapatillas deportivas (33%) y los productos de cocina, hogar y estilo de vida (33%). Los artículos de entretenimiento y medios de comunicación destacan también con un 31%, junto a otras categorías como material deportivo o juguetes.

Una tendencia que apuesta por el gasto inteligente

El estudio destaca que, entre los consumidores españoles, el 72,5% valora actualmente el recommerce como una herramienta crucial en el presupuesto familiar, superando la media global.

Esto indica que el recommerce opera en España a través de dos vertientes. Más allá de generar ahorros en las compras, los hogares españoles están generando activamente ingresos extra mediante la venta de artículos que ya poseen, una motivación principal citada por el 57% de los vendedores, la cifra más alta de todos los mercados encuestados.

Además, en los últimos 12 meses, el 42% de los encuestados en España ha vendido artículos de segunda mano, lo que refleja una próspera comunidad de vendedores. Los españoles convierten cada vez más de sus pertenencias en liquidez inmediata: el 27% afirma que vende específicamente para ayudar a cubrir los costes y gastos cotidianos del hogar.

De cara al futuro

A medida que los gastos cotidianos siguen influenciando los hábitos de los consumidores, la investigación de eBay muestra que el recommerce desempeñará un papel importante en cómo los españoles planifican sus compras, gestionan los gastos del hogar y contribuyen a una economía circular más sostenible en el futuro. Actualmente, el 41% de los consumidores españoles prevé aumentar sus compras de artículos de segunda mano en los próximos 12 meses.

La compra de segunda mano se está consolidando como un hábito generacional integrado en los consumidores y está destinada a convertirse en una parte estructural del panorama de consumo global.