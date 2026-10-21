Ana Mena, nueva embajadora de OMODA en España

La marca OMODA anuncia a Ana Mena como nueva embajadora de la marca en España en una alianza que va más allá de prestar un rostro a una campaña. La artista presta también su propia biografía: una trayectoria marcada por la evolución, las decisiones valientes y la voluntad de abrirse camino siguiendo sus propias reglas. Una historia que conecta de forma natural con ‘El camino es atreverse’, el lema con el que OMODA convierte la movilidad en una actitud y reivindica, junto a Ana Mena, una forma de avanzar, cambiar de rumbo y elegir hacia dónde ir.

Una filosofía que encuentra en la trayectoria de Ana Mena su expresión natural. Desde sus primeros pasos en el mundo artístico siendo apenas una niña de 10 años hasta convertirse en una de las figuras más reconocibles del pop español, la cantante y actriz ha construido su carrera a través de nuevos retos, cambios de registro y decisiones que la han llevado de la música a la interpretación, de España a Italia y de los escenarios a otros territorios de la cultura contemporánea.

La colaboración comenzó a desvelarse días antes de su anuncio oficial mediante una serie de pistas repartidas en redes sociales. Una misteriosa «O», una maleta y guiños visuales al universo de la artista fueron despertando la curiosidad de sus seguidores y varios influencers hasta desembocar en la revelación de una alianza que une dos universos conectados por una misma actitud: la de quienes se atreven a avanzar.

La conversación continuará en breve con una mirada todavía más personal. Bajo la premisa ‘Si mi yo de 10 años pudiera verme ahora…’, Ana volverá al momento en el que comenzó a imaginar quién quería ser para poner frente a frente sus sueños de entonces y la persona en la que se ha convertido. Pero no se trata de mirar atrás desde la nostalgia, sino de entender el camino recorrido, las decisiones tomadas y la importancia de atreverse a romper con lo seguro y preestablecido. Una forma de llevar la historia de Ana a muchas otras historias y convertir una experiencia individual en una conversación colectiva sobre los caminos que se eligen.

Esta alianza se inspira directamente en la trayectoria de Ana Mena y en una determinación que conecta con la filosofía de OMODA, una firma joven que llegó al sector de la automoción con la vocación de romper con lo tradicional y plantear una nueva forma de entender la movilidad. Esta visión compartida queda plasmada en la premisa central de su manifiesto: ser valiente no significa conocer de antemano cuál será el camino, sino atreverse a dar el primer paso.

Es precisamente esa capacidad para evolucionar sin perder su identidad la que conecta a la artista con OMODA y con el espíritu de una marca joven que busca relacionarse con una nueva generación desde territorios que van más allá de la movilidad, como la música, el diseño, la tecnología y el estilo de vida.

El encuentro entre Ana Mena y OMODA parte precisamente de esa voluntad de escapar de los caminos preestablecidos. La artista ha construido su trayectoria explorando nuevos territorios, mercados y registros, mientras que OMODA nació con la vocación de plantear una nueva forma de entender la movilidad. Dos recorridos diferentes unidos por una misma convicción: el futuro no siempre consiste en seguir el camino marcado, sino en atreverse a abrir uno propio.

«Siempre he sentido que crecer significa atreverse: tomar decisiones aunque no sepas exactamente dónde te van a llevar, probar cosas nuevas y no tener miedo a cambiar de rumbo. Por eso me siento identificada con ‘El camino es atreverse’. Mi carrera ha estado llena de retos, cambios y nuevas oportunidades que me han enseñado que los mejores caminos muchas veces son los que no habías planeado».

«Ana Mena representa a la perfección la actitud que queremos impulsar desde OMODA: la de quienes se atreven a avanzar, evolucionar y construir su propio camino. Con esta alianza reforzamos nuestra voluntad de conectar con las nuevas generaciones desde territorios que forman parte de su día a día, como la música, la cultura y el estilo de vida. ‘El camino es atreverse’ resume esa visión, y Ana es la mejor persona para darle voz gracias a una trayectoria construida a base de talento, valentía y autenticidad», Lucía González, directora de marketing de OMODA & JAECOO en España.

El universo creativo de esta alianza continuará evolucionando durante los próximos meses y a lo largo de 2027, llevando el mensaje de ‘El camino es atreverse’ a nuevos formatos, historias y experiencias. Una invitación a avanzar, explorar nuevas posibilidades y construir un camino propio sin miedo a cambiar de rumbo.