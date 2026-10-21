Audicrea Challenge regresa con una nueva edición para identificar nuevos jóvenes talentos

En esta nueva edición, el programa vuelve a poner a los jóvenes en el centro del proceso creativo, animándoles no solo a imaginar nuevas soluciones, sino también a desarrollar la actitud emprendedora necesaria para llevarlas a la práctica. A lo largo de la competición, los participantes aprenderán a observar su entorno, identificar necesidades, trabajar en equipo y transformar una idea inicial en un proyecto concreto.

El reto parte de una gran pregunta: ‘¿Cómo innovar en el ámbito de lo social para mejorar el bienestar de las personas y nuestro entorno?’ Un desafío amplio que permite a los jóvenes trabajar sobre cuestiones muy presentes en su día a día y en la sociedad, desde la sostenibilidad, el consumo responsable y el acceso a recursos esenciales hasta la inclusión, la diversidad, la convivencia o la igualdad. De este modo, Audicrea Challenge se convierte en un espacio para «aprender haciendo», donde los participantes pueden abordar cuestiones que les preocupan, desarrollando soluciones concretas con un impacto real.

Abierto el plazo de inscripciones

La participación está abierta a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, que pueden inscribirse tanto a través de sus centros educativos como de manera individual en www.audicrea.com. Tanto la inscripción como la participación son totalmente gratuitas.

Los participantes deberán formar equipos compuestos por tres estudiantes -challengers- y un tutor -driver- que apoye y acompañe al equipo durante la competición. La mecánica se desarrolla en un entorno online y se basa en el Método Lombard, un proceso de aprendizaje que ayuda a los participantes a identificar y potenciar su capacidad creativa, comprender cómo funciona el proceso creativo y entrenar sus habilidades para innovar, emprender y comunicar. A lo largo de la competición, los participantes avanzan en equipo a través de las distintas fases del proceso, poniendo en práctica la cultura del esfuerzo, la colaboración y el trabajo conjunto.

Un premio único para el equipo ganador

Audicrea Challenge escogerá las 10 mejores ideas entre los equipos inscritos que hayan superado las fases de las que consta la competición. Estos 10 equipos finalistas participarán en un gran evento final que se celebrará en junio de 2027.

El equipo ganador podrá disfrutar de un viaje formativo a EE.UU., donde disfrutarán de un exclusivo programa de incubación en el Imagine Creativity Center de San Francisco. Allí podrán desarrollar su proyecto con la ayuda de mentores y vivir experiencias únicas en empresas de referencia como Apple, Instagram, Google o Netflix, además de participar en workshops de las universidades de Stanford y Berkeley.

El compromiso social de Audi

Para Audi, el futuro es una cuestión de actitud. A través de Audicrea la compañía reafirma su compromiso con la sociedad, convencida de que el progreso no solo pasa por transformar la movilidad del mañana, sino también por apoyar a las nuevas generaciones para que desarrollen las herramientas necesarias para identificar retos, imaginar soluciones y convertir sus ideas en proyectos reales.

A lo largo de sus once años de trayectoria, Audicrea Challenge ha involucrado cerca de 16.000 estudiantes y más de 5.000 equipos de toda España.

Vídeos

https://youtu.be/tK-KuEUiTLc?si=k6np67J2ebygA4ZG