La audiología española celebra en Madrid su primera Convención Nacional

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) acogerá los días 20 y 21 de noviembre de 2026 la I Convención Nacional de Audiología (CNA). Este evento, que nace como espacio común para el intercambio de conocimiento científico y profesional, reunirá a todos los agentes del sector de la salud auditiva en España.

La organización corre a cargo de la Asociación Española de Audiología (AEDA), la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Audífonos (ANFIA) y la Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA). Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en ponencias, mesas redondas, talleres prácticos y visitar una zona de exposición.

El programa científico abordará cuatro ejes temáticos: las novedades en audioprótesis, el estado actual de las prótesis implantables, la evaluación auditiva a lo largo de la vida y el impacto de la inteligencia artificial en la audiología y las prótesis auditivas. La apertura oficial, el viernes 20 de noviembre, contará con la participación de Javier Padilla Bernáldez, secretario de Estado de Sanidad.

La Convención coincide con la celebración del 50 aniversario de la ANA, fundada en 1976. El viernes 20 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas, se llevará a cabo el acto central titulado ’50 años de la Audioprótesis en España’, un espacio para repasar la evolución de esta disciplina durante las últimas cinco décadas.

Francesc Carreño, presidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA), ha declarado: «El evento de la I Convención Nacional de Audiología es el primer gran evento del sector donde tenemos la oportunidad de encontrarnos todos los profesionales. Como asociación, lo vemos como una oportunidad única para vernos todos los audiólogos protésicos y profesionales de la Audiología; para compartir, aprender y avanzar juntos después de 50 años de historia de la ANA y la audioprótesis en España».

Jordi Serra, vicepresidente de la ANA, ha añadido: «Participar en la CNA, que pretende aglutinar por primera vez a todo un sector profesional, es una enorme oportunidad y un orgullo profesional y además nos brinda la oportunidad de celebrar 50 años de sector profesional a través de la celebración del 50 aniversario de la ANA».

Los interesados en consultar el programa, conocer a los ponentes o realizar inscripciones pueden acceder a la web oficial de la I Convención Nacional de Audiología. Asimismo, se puede encontrar información detallada sobre las iniciativas del 50 aniversario de la ANA en la web oficial habilitada para dicha celebración.

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=cObCmLqnqOE