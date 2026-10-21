Chervon nombra a Stephen Sarnocinski presidente global de Investigación, Ventas y Servicio en jardinería

Sarnocinski aporta a Chervon más de 21 años de extraordinaria experiencia, resultados y liderazgo. Es un alto directivo con un gran potencial y un prometedor futuro en Chervon. Sarno asumirá ahora un nuevo cargo en la compañía, centrado en impulsar y desarrollar el segmento de usuarios profesionales de jardinería y paisajismo dentro del mercado de equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Más recientemente, Sarno ocupó el cargo de vicepresidente sénior de Soluciones para Lugares de Trabajo (Job Site Solutions, JSS) en TTI/Milwaukee, donde dirigió los segmentos de servicios públicos, energía, comunicaciones y minería. Durante los últimos diez años, ha desempeñado puestos de creciente responsabilidad en el área de JSS en el este de Estados Unidos.

Antes de ocupar su cargo en JSS, fue responsable de las operaciones de servicio de Milwaukee en la costa este de Estados Unidos. Comenzó su trayectoria profesional en TTI/Milwaukee y fue ascendiendo a través de distintos puestos relacionados con la atención a establecimientos comerciales y la gestión territorial.

Antes de incorporarse a TTI, Sarno prestó servicio durante más de cuatro años en el Ejército de Estados Unidos, donde llegó a ser oficial y asumió la responsabilidad de más de 250 soldados. Fue desplegado durante la Operación Libertad Iraquí y recibió la Estrella de Bronce por su liderazgo en combate.

«Sarno es el ejemplo por excelencia de la cultura inspiradora de alto rendimiento que estamos construyendo en Chervon», afirmó Joe Galli. «Sus excepcionales capacidades de liderazgo estratégico, creación de equipos y ventas dirigidas al usuario final lo convierten en un alto directivo de gran impacto para Chervon».

«Creo que mi experiencia en el Ejército de Estados Unidos y en TTI/Milwaukee me ha preparado para afrontar los ambiciosos objetivos de crecimiento que tenemos en Chervon», afirmó Stephen Sarnocinski. «Estoy deseando trabajar estrechamente con nuestro presidente, Peter Pan, y con Joe mientras impulsamos a Chervon hacia una posición de liderazgo mundial durante los emocionantes años que tenemos por delante».

Sarno es graduado por Dickinson College, situado en Carlisle, Pensilvania. También cuenta con un máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Temple.

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE). Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, marcas que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.

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Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en un líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.