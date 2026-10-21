Editorial Familiam publica el libro Fórmula 1: Leyendas sobre la historia de los mejores pilotos

Editorial Familiam ha anunciado el lanzamiento oficial en España del libro titulado ‘Fórmula 1: Leyendas. Grandes pilotos y su legado’. Escrito por el periodista especializado Tony Dodgins, el volumen ofrece un recorrido fotográfico e histórico por la trayectoria humana y deportiva de 32 de los pilotos más destacados en la historia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, coincidiendo con la reciente celebración del Gran Premio en el circuito MADRING y la recta final de la temporada actual.

El libro cuenta con un formato de 31×26 centímetros, encuadernación en tapa dura y un despliegue fotográfico a todo color. La obra analiza a figuras de distintas épocas, comenzando por los pioneros de la década de 1950, como Juan Manuel Fangio. Asimismo, incluye el análisis de trayectorias de pilotos que han marcado la historia del automovilismo, entre los que se encuentran nombres como Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, así como los pilotos nacionales Fernando Alonso y Carlos Sainz y el actual competidor Max Verstappen.

La publicación se centra en aspectos más allá de las estadísticas deportivas, abordando el contexto personal y el drama humano de quienes compiten en circuitos a velocidades superiores a los 300 km/h. La obra también rinde homenaje a pilotos cuya trayectoria se vio truncada de forma temprana, como los casos de Gilles Villeneuve y Jochen Rindt, explorando el impacto de sus legados en los aficionados actuales.

Desde la editorial han señalado la relevancia de esta obra en el actual contexto de afición por el automovilismo en el país. Al respecto, fuentes de la compañía destacan: «No estamos ante un simple libro de datos o carreras, sino ante una radiografía del alma humana de quienes arriesgan todo a más de 300 km/h. Con la eclosión de la F1 en Madrid y el interés renovado en la recta final del Mundial, este libro es el objeto de deseo definitivo para coleccionistas y el regalo perfecto para estas Navidades».

Este lanzamiento busca conectar la tradición automovilística con el interés generado tras el estreno del Gran Premio de Madrid en MADRING. El libro, que se posiciona como un elemento de interés para los seguidores del motor durante el periodo navideño, ofrece una crónica exhaustiva que busca servir de puente entre las figuras históricas que forjaron los cimientos de este deporte y los ídolos actuales que continúan compitiendo en la máxima categoría del automovilismo mundial.