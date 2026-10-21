PFN y Tenstorrent, elegidas para proyecto NEDO para desarrollar xPU con integración fotónica y electrónica

Preferred Networks, Inc. (PFN) y Tenstorrent USA, Inc. (Tenstorrent) han anunciado hoy que su propuesta conjunta ha sido seleccionada por la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales de Japón (NEDO) para el proyecto «Diseño y desarrollo de xPU que incorporan tecnología de integración fotónica y electrónica» (*1), en el marco del programa de NEDO «Proyecto de investigación y desarrollo de infraestructuras avanzadas para sistemas de información y comunicación posteriores al 5G / Desarrollo de tecnologías de fabricación de semiconductores avanzados».

Los modelos y las cargas de trabajo de inteligencia artificial continúan aumentando en tamaño y complejidad computacional, y se están adoptando en una amplia variedad de sectores. Este rápido crecimiento ha incrementado aún más la capacidad de computación necesaria para el entrenamiento y la inferencia de los modelos, impulsando la demanda de infraestructuras de inteligencia artificial más escalables y eficientes.

Mediante un proyecto conjunto de investigación y desarrollo, PFN y Tenstorrent pretenden desarrollar una integración de procesadores de inteligencia artificial a nivel de sistema que proporcione un alto rendimiento y una elevada eficiencia tanto para el entrenamiento como para la inferencia. El proyecto se orienta a la próxima oleada de implantación de la inteligencia artificial en diversos ámbitos industriales y académicos, incluidos la inteligencia artificial agéntica, la inteligencia artificial física y la inteligencia artificial científica.

Como parte del proyecto, PFN y Tenstorrent llevarán a cabo un programa de investigación y desarrollo durante cinco años, basado en la distribución de responsabilidades que se detalla a continuación. Posteriormente, las compañías trabajarán para comercializar los resultados de la investigación en aplicaciones que incluyen agentes de inteligencia artificial.

Desarrollo de tecnologías de integración de sistemas para procesadores de inteligencia artificial , aprovechando la integración fotónica y electrónica y las tecnologías avanzadas de encapsulado de semiconductores (PFN y Tenstorrent).

Desarrollo de chiplets de inteligencia artificial con un ancho de banda de memoria ultraalto , mediante tecnologías de apilamiento tridimensional de memoria basadas en procesos de fabricación de semiconductores de última generación (PFN).

Desarrollo de chiplets de CPU basados en una arquitectura abierta, compatibles con la computación confidencial (Tenstorrent).

Las siguientes actividades se llevarán a cabo en colaboración con entidades subcontratadas:

Investigación y desarrollo de aplicaciones específicas para distintos ámbitos , orientadas a hacer realidad la inteligencia artificial científica y la inteligencia artificial física (Universidad de Tokio, Universidad de Kobe, Universidad de Toyo, Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre y Agencia Japonesa de Energía Atómica).

Diseño de chiplets de CPU y desarrollo de software que permitan la computación confidencial (Tenstorrent Japan).

(*1) Notificación publicada el 21 de octubre de 2026 sobre la selección para el «Proyecto de investigación y desarrollo de infraestructuras avanzadas para sistemas de información y comunicación posteriores al 5G / Desarrollo de tecnologías de fabricación de semiconductores avanzados»:

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100387.html

Acerca de Preferred Networks

Guiada por su misión de «Hacer que el mundo real sea computable y crear juntos el futuro», Preferred Networks, Inc. (PFN) desarrolla tecnologías avanzadas de software y hardware mediante un enfoque de integración vertical que abarca toda la cadena de valor de la inteligencia artificial, desde los chips de IA y las infraestructuras de computación hasta los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa y las soluciones para una amplia variedad de sectores.

Fundada en 2014 en Tokio, PFN desarrolla y comercializa actualmente la serie de procesadores de inteligencia artificial MN-Core™, la plataforma en la nube PFCP™ para computación de inteligencia artificial y el modelo fundacional de inteligencia artificial generativa PLaMo™, desarrollado en Japón.

https://www.preferred.jp/en/

Acerca de Tenstorrent

Tenstorrent es una compañía de computación para inteligencia artificial dirigida por su CEO, Jim Keller, arquitecto de los chips Apple A4/A5, AMD Zen y del chip Full Self-Driving de Tesla.

La compañía desarrolla procesadores y sistemas de inteligencia artificial basados en RISC-V para desarrolladores, empresas e infraestructuras soberanas de todo el mundo. Además de servidores y estaciones de trabajo, Tenstorrent concede licencias de su CPU RISC-V TT-Ascalon y de sus núcleos de inteligencia artificial Tensix a diseñadores de chips, entre ellos Samsung y LG.

Respaldada por Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity y otros inversores, Tenstorrent ha captado más de 1.000 millones de dólares en financiación y opera desde Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrado, Tokio y Bangalore.