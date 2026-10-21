Polaris adjudica un importante contrato de suministro y aprueba invertir en baterías en Punta Lima

Trina Storage es un proveedor mundial de almacenamiento de energía a escala de red que cuenta con proyectos BESS por un total de 30 GWh, puestos en servicio o en fase de ejecución en todo el mundo, incluidos más de 6 GWh en América Latina y el Caribe.

El proyecto BESS de Punta Lima se está desarrollando en el marco del Programa de Incorporación Acelerada de Almacenamiento de Puerto Rico («ASAP»), una iniciativa estratégica diseñada para reforzar la fiabilidad de la red eléctrica mediante el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías a escala de red, ubicados junto a instalaciones de generación existentes.

Como antecedente, el 5 de junio de 2026, Polaris Power US, Inc. («PPUS») formalizó el Acuerdo de Oferta Estándar BESS (el «Acuerdo SO1») con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, estableciendo el marco para su participación en el programa ASAP. La adjudicación y formalización del contrato de suministro con Trina Storage representa el siguiente hito importante en el avance del proyecto BESS de Punta Lima.

El sistema BESS de Punta Lima consistirá en una única instalación de 35,7 MW con una duración de ocho horas. En virtud del Acuerdo SO1, el BESS proporcionará una capacidad de almacenamiento de 71,4 MW mediante dos bloques de suministro de energía de cuatro horas.

Se espera que la inversión bruta total estimada para el proyecto ASAP, incluidos el BESS, el transformador de media tensión, los aranceles y el resto de las instalaciones auxiliares, se sitúe entre 55 y 60 millones de dólares estadounidenses y se financie con el efectivo disponible.

Una vez construido y plenamente operativo, se espera que el proyecto aporte aproximadamente 12,5 millones de dólares estadounidenses de EBITDA durante su primer año de funcionamiento.

PPUS, en calidad de proveedor de recursos, tendrá derecho a recibir pagos mensuales fijos y vinculados al rendimiento por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a cambio de proporcionar servicios de almacenamiento de energía, incluidos servicios de capacidad y apoyo a la red eléctrica.

El acuerdo con Trina contempla que las entregas de los contenedores BESS tengan lugar en marzo y abril de 2027. En consecuencia, actualmente se prevé que el proyecto entre en operación comercial durante el tercer trimestre de 2027, y el acuerdo tendrá una vigencia de 20 años a partir de la fecha de inicio de la operación comercial.

Marc Murnaghan, CEO de Polaris, comentó: «La formalización del contrato de suministro con Trina Storage representa un hito significativo en el avance de nuestra inversión en Punta Lima, ya que permite que el proyecto pase de su marco contractual a la adquisición de equipos y su ejecución. Esta inversión refleja nuestra confianza en la transición energética a largo plazo de Puerto Rico y nuestro compromiso de proporcionar una capacidad de almacenamiento esencial que mejorará la fiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica. Esperamos colaborar con Trina Storage y nuestros socios para impulsar el proyecto hacia su construcción y operación comercial».

Polaris mantiene su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles a largo plazo en América Latina y el Caribe y espera colaborar con Trina Storage y otras partes interesadas durante la ejecución del proyecto BESS de Punta Lima.

Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, el desarrollo y la explotación de proyectos de energías renovables en América Latina y el Caribe. La compañía contribuye a la transición energética con un alto rendimiento y una sólida situación financiera.

La cartera de la Compañía incluye una planta geotérmica (aproximadamente 82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (aproximadamente 39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos (aproximadamente 35 MW) y un parque eólico terrestre (aproximadamente 26 MW).

La cartera de proyectos en desarrollo de la Compañía también incluye tres proyectos en México que comprenden aproximadamente 250 MW de corriente continua (MWdc) de capacidad de generación solar y 61,6 MW / 192,0 MWh de almacenamiento de energía en baterías. Actualmente, estos proyectos se encuentran en fase de planificación y avanzan hacia el cierre financiero.