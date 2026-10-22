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Bookmania reúne más de 100 nuevos relatos de terror en español para Halloween

La plataforma literaria lanza una colección de obras originales creadas por autores de España y Latinoamérica con motivo de Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Todos los relatos están disponibles para su lectura gratuita

Bookmania reúne más de 100 nuevos relatos de terror en español para Halloween
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Más de 100 nuevos relatos de terror, misterio y suspense en español se han incorporado a Bookmania con motivo de Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Las obras, creadas por autores de España y Latinoamérica en el marco del concurso literario «MUY CUENTOS DE MIEDO — No apagues la luz», exploran lo sobrenatural, el terror psicológico y los miedos humanos desde distintas perspectivas.

La colección ofrece acceso gratuito a historias que van desde los fenómenos inexplicables y los misterios inquietantes hasta el suspense y la fantasía oscura. La iniciativa ha reunido a escritores en torno a un tema común: crear nuevas historias capaces de emocionar, inquietar y sorprender a los lectores.

La publicación coincide con unas fechas vinculadas, desde distintas tradiciones culturales, al recuerdo de los difuntos y a las historias sobre lo desconocido. En España, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos; en México y otros países, el Día de Muertos mantiene vivas diversas tradiciones familiares y culturales. Halloween, por su parte, se asocia internacionalmente con los relatos de fantasmas, monstruos y otros fenómenos misteriosos.

En este contexto, la colección propone descubrir nuevas obras de autores en español y acercarse a distintas formas de abordar el terror y el suspense.

Los relatos pueden leerse gratuitamente en bookmania.com. Las personas registradas también pueden comentar las obras, compartir sus impresiones, interactuar con los autores y guardar sus lecturas favoritas en una biblioteca inteligente personal.

La plataforma permite, además, que los escritores publiquen sus propias obras y encuentren lectores. Así, la colección no solo ofrece nuevas historias para leer, sino que también facilita el encuentro entre autores y lectores interesados en la literatura.

La colección «MUY CUENTOS DE MIEDO — No apagues la luz» está disponible en: Descubrir la colección en Bookmania.

Bookmania es una plataforma literaria que conecta a escritores y lectores en torno a las historias. Permite a los autores publicar sus obras, dar a conocer su trabajo y encontrar nuevos lectores, mientras que los usuarios pueden descubrir libros, compartir sus impresiones e interactuar directamente con quienes los escriben.

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