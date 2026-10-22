Carpisa Foods proyecta alcanzar los 210 millones de euros en ventas para 2026

Carpisa Foods, firma familiar española especializada en el sector de la carne de vacuno, ha anunciado sus previsiones de facturación para el ejercicio 2026, año en el que proyecta superar los 210 millones de euros en ventas. La compañía ha confirmado que esta cifra contempla un 30 % del volumen de negocio procedente de los mercados internacionales. El anuncio se ha realizado coincidiendo con su participación en la feria Sial París, evento que tendrá lugar entre el 17 y el 21 de octubre y en el que la organización conmemora su 40 aniversario.

En el marco de este encuentro sectorial, la empresa presentará su catálogo compuesto por diversas piezas, cortes, hamburguesas y otros productos elaborados destinados tanto al canal horeca como al sector de la distribución. Entre las propuestas que se exhibirán destacan las hamburguesas de vacuno 100 % y las referencias tipo smash. Asimismo, la compañía pondrá el foco en su porfolio halal, un segmento en pleno crecimiento en Europa, el norte de África y Oriente Medio, áreas donde la entidad está intensificando su presencia comercial.

La edición de Sial París de este año se consolida como uno de los principales foros internacionales de la industria alimentaria. Según la organización, la feria espera congregar a unos 8.000 expositores y a cerca de 295.000 profesionales del sector en una superficie expositiva de 280.000 metros cuadrados. Carpisa Foods contará con un espacio propio ubicado en el pabellón 6, área reservada para el sector cárnico, donde expondrá sus soluciones adaptadas a las actuales necesidades de los profesionales y a las tendencias de consumo.

Desde la dirección de la compañía han señalado que su trayectoria se ha caracterizado por la adaptación constante de sus productos, procesos y formatos a la evolución del mercado. Su especialización en el despiece y la colaboración con cadenas de restauración organizada le permiten ofrecer soluciones que integran criterios de calidad, rentabilidad y facilidad operativa. En este sentido, la empresa destaca la labor realizada durante sus 40 años de actividad para responder de manera eficiente a las demandas de sus clientes.

La estrategia de control de la cadena de valor de la compañía se ha visto fortalecida con hitos operativos recientes. Tras la puesta en marcha de Carpisa Ciudad Rodrigo, matadero gestionado por la empresa desde 2023, se sumó la incorporación de diversos cebaderos en 2025. Este modelo permite supervisar la alimentación durante la fase de cebo y mejora la planificación de la producción. Estas acciones refuerzan las garantías de suministro, trazabilidad y calidad del producto final. El centro de producción dispone además de la certificación halal otorgada por la Gran Mezquita de París, lo cual facilita su entrada en mercados internacionales donde este sello resulta un requisito indispensable para la comercialización.