Los consumidores españoles prevén un gasto medio de 155 euros para el Black Friday y 251 euros en Navidad

El gasto medio previsto por los consumidores españoles para la próxima campaña de fin de año se sitúa en 155 euros para el Black Friday y en 251 euros para la temporada navideña, según los datos del ‘Estudio sobre las compras de fin de año 2026’ realizado por Shopfully en colaboración con YouGov. Estas cifras reflejan una diferencia significativa en la asignación presupuestaria de las familias, donde solo el 17% planea invertir más de 200 euros en el Black Friday, mientras que, en el caso de las compras navideñas, ese porcentaje asciende hasta el 40%.

La campaña del Black Friday se posiciona fundamentalmente como una oportunidad para anticipar compras y aprovechar promociones. El informe destaca que cerca de tres de cada diez consumidores estiman un gasto inferior a los 100 euros durante este periodo, mientras que una de cada cinco personas no tiene previsto realizar ninguna adquisición. En contraste, el interés por la campaña navideña es mayor, ya que únicamente un 6% de los encuestados declara que no realizará gastos durante dichas fechas.

Henri-Noël Bouvet, Director Iberia & France de Shopfully, señala que el Black Friday se ha consolidado como un momento de gran relevancia dentro del ciclo navideño. «El consumidor empieza antes a buscar, comparar y valorar alternativas, especialmente cuando encuentra promociones que le permiten optimizar su presupuesto», ha declarado Bouvet. Asimismo, el portavoz destaca que para las marcas y los minoristas es fundamental ampliar el periodo de presencia, manteniendo el contacto con el cliente desde la fase de inspiración hasta la decisión final de compra.

El estudio identifica el perfil del «cazador de ofertas», que representa al 32% de los consumidores españoles en el Black Friday. Este grupo se caracteriza por una búsqueda activa de promociones y un uso intensivo de comparadores de precios, buscadores y herramientas de inteligencia artificial. Según los datos obtenidos, este segmento es el que registra los mayores presupuestos, con una previsión media de 205 euros en el Black Friday y 290 euros en Navidad.

Respecto a los canales de compra, el 50% de los consumidores combinará el comercio físico con las opciones digitales. En la fase de inspiración, un 43% de los usuarios recurre a la visita a tiendas físicas, mientras que un 42% opta por webs y aplicaciones. Además, la inteligencia artificial comienza a ganar terreno, siendo contemplada por el 38% de los compradores para tareas relacionadas con la temporada, principalmente para la comparación de precios. En cuanto a las categorías más demandadas, la ropa, el calzado y los accesorios lideran la lista con un 58% de las preferencias, seguidos por el entretenimiento con un 46% y los perfumes y cosméticos con un 37%.