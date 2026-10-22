Exotic Food se convierte en la primera empresa alimentaria tailandesa con certificación ISO 14068-1:2023

Exotic Food Public Company Limited, una empresa alimentaria tailandesa líder en exportación y propietaria de Flying Goose, la mundialmente conocida marca de salsa sriracha tailandesa, así como de la marca Exotic Food de salsas y pastas de curry tailandesas, se ha convertido en la primera empresa del sector alimentario de Tailandia que obtiene la certificación ISO 14068-1:2023 del Instituto de Certificación de Sistemas de Gestión (MASCI).

La certificación constituye un paso fundamental en la transición de la empresa a una actividad con menos carbono y respalda sus objetivos a largo plazo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2040 y las cero emisiones netas para 2050, conforme los requisitos medioambientales van cobrando cada vez más importancia para las empresas que compiten en los mercados globales.

«El desempeño medioambiental se está convirtiendo en una parte importante de los negocios a nivel internacional, especialmente en Europa, uno de nuestros principales mercados de exportación», afirma Vasana Jantarach, director ejecutivo de Exotic Food Public Company Limited.

«No es suficiente con establecer un objetivo. Necesitamos un marco fiable y reconocido a nivel internacional que demuestre cómo se miden y gestionan a largo plazo las emisiones».

Con el fin de cumplir con los requisitos ISO, Exotic Food ha revisado y recalculado su base de referencia de emisiones de gases de efecto invernadero en sus actividades manufactureras, ha fortalecido su sistema de gestión de datos de emisiones y ha formado a los directivos y empleados encargados de los datos medioambientales. El proceso también ha incluido una evaluación preliminar y una verificación independiente.

La empresa ha empezado a poner en práctica medidas de reducción de emisiones en todas sus actividades, lo que incluye la instalación de sistemas de energía solar en sus instalaciones de Amata City en Rayong, y tiene previsto ampliarlo a sus instalaciones de materias primas de Phitsanulok.

También está mejorando la eficiencia energética en la fabricación y trabajando con los proveedores de servicios logísticos para llevar a cabo una transición en el transporte de mercancías de camiones diésel a vehículos eléctricos.

Un principio básico de la norma ISO 14068-1:2023 es que las empresas prioricen evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, seguido de una sustitución de las actividades de elevada huella de carbono por otras menos perjudiciales. Las compensaciones de emisiones de carbono solo se utilizan en emisiones residuales que actualmente no se pueden eliminar.

«Este marco nos proporciona una hoja de ruta definida para reducir las emisiones conforme crece nuestra actividad», explica Vasana. «Asimismo, permite a nuestros clientes y socios comerciales ver que nuestros compromisos con el medioambiente son cuantificables, transparentes y verificables de forma independiente».

Exotic Food afirma que seguirá invirtiendo en tecnologías más limpias, eficiencia energética y mejoras operativas como parte de su estrategia más amplia en materia ambiental, social y de gobernanza y de sus esfuerzos por crear una cadena de suministro alimentario más sostenible.

#ExoticFood #FlyingGoose #ISO14068