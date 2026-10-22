Hay trabajo, faltan profesionales: OFS Escuela de Oficios une formación y empresas para cerrar la brecha

En España hay trabajo, pero faltan las personas que saben hacerlo. Hay más de 22 millones de ocupados (INE, EPA 2025) y, aun así, el 75 % de las empresas no encuentra técnicos cualificados (Randstad y CEOE, Informe Talento 2025). OFS Escuela de Oficios existe para responder a esa paradoja y se presenta como una voz propia en el sector: la de una escuela que reivindica los oficios y forma para ejercerlos.

Los oficios que sostienen el país

Los oficios hacen funcionar las casas, las empresas y las ciudades. Los que forma OFS (electricidad, instalaciones térmicas, climatización y fotovoltaica) son además los que hacen posibles la electrificación y la transición energética. Cada bomba de calor, cada instalación de autoconsumo y cada edificio rehabilitado necesita a un profesional cualificado que lo instale y lo mantenga.

Sin embargo, el relevo no está asegurado. La edad media en instalación y climatización supera los 50 años (CEDEFOP), y durante décadas el oficio se ha presentado como una salida de segunda. Esa idea no se corresponde con la realidad del mercado. Los sueldos de los oficios están un 25 % por encima de la media nacional (InfoJobs y ESADE, marzo de 2026), y la European Skills Agenda 2024 los considera trabajos no automatizables. Quienes se forman pueden trabajar por cuenta ajena con estabilidad, establecerse como autónomos o crear su propia empresa.

«El problema del sector no es la falta de trabajo, es la falta de profesionales. Durante años hemos dicho a los jóvenes que el oficio era el plan B, y hoy lo estamos pagando: hay obras que esperan, instalaciones que no se hacen y empresas que no pueden crecer», afirma Natalia Pérez Antolín, CEO y cofundadora de OFS Escuela de Oficios.

Devolver al oficio su prestigio

OFS quiere que el oficio vuelva a ser una elección de futuro con prestigio. Su equipo fundador suma más de 20 años dirigiendo centros y programas de formación en oficios, educación y empleabilidad. Esa experiencia es la base del diagnóstico de la escuela: formar no basta si no se forma para el trabajo real.

«La transición energética no la van a hacer solo los planes ni las inversiones. La van a hacer electricistas, instaladores y técnicos que sepan hacer bien su trabajo. Si queremos un país electrificado, tenemos que empezar por dignificar a quienes lo van a construir», señala Pérez Antolín.

Formar para ejercer

La escuela prepara los carnets profesionales oficiales que exige Industria (Electricista de Baja Tensión y RITE) y ofrece cursos técnicos de electricidad, climatización y renovables, automatización y prevención de riesgos laborales, entre otros. Su modelo combina un campus online siempre disponible, clases en directo con profesionales en activo y talleres presenciales con equipos reales, donde el alumno practica hasta dominar cada técnica. Para que la formación responda a lo que el mercado necesita, colabora con gremios y empresas, a las que ofrece además formación a medida para sus plantillas, bonificable a través de FUNDAE.

Ese compromiso se traduce en garantías para el recorrido del alumno. La matrícula no caduca. Un tutor acompaña a cada alumno hasta que se certifica y empieza a ejercer. La escuela prepara de forma específica el examen oficial y ofrece orientación laboral y una bolsa de empleo que conecta a los alumnos con empresas del sector. Además, la financiación es flexible para que el precio no sea una barrera de acceso al oficio.

«Nuestro éxito no se mide en matrículas, se mide en alumnos que se certifican, encuentran trabajo y crecen como profesionales. No formamos para aprobar. Formamos para ejercer», subraya la CEO.

Hacia dónde va OFS

Tras su primer año, OFS se marca como objetivo convertirse en el referente nacional de la formación para el oficio. La escuela seguirá ampliando su oferta formativa y quiere sumar a empresas y gremios a su proyecto. Su ambición es ser una plataforma y un punto de encuentro del sector que conecte a quienes forman, a quienes buscan profesionales y a quienes quieren ejercer.

«Queremos que OFS sea el lugar donde se encuentran la formación y el empleo. Ninguna escuela puede resolver sola la falta de profesionales; lo haremos sumando al sector», concluye Pérez Antolín.

Sobre OFS Escuela de Oficios

OFS Escuela de Oficios es una escuela de ámbito nacional que forma a los profesionales de la electricidad, las instalaciones térmicas, la climatización y la fotovoltaica. Prepara los carnets profesionales oficiales que exige Industria e imparte formación técnica para personas y empresas, con un compromiso: acompañar a cada alumno hasta que ejerce. Trabaja junto a empresas y gremios para ser el punto de encuentro entre la formación y el empleo en el sector. Más información en www.ofsescuela.es.