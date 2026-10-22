Lyra simplifica el acceso a Bizum para los comercios online en España

En un mercado en el que las compras online con Bizum crecieron un 82,1% en 2025, la incorporación de este método plantea un nuevo desafío. Según el balance 2025 publicado por Bizum, las compras online alcanzaron los 105,6 millones de operaciones y Bizum es ya el segundo medio de pago favorito del comercio electrónico en España.

El foco para las empresas empieza a desplazarse de la decisión de ofrecer Bizum a la forma de incorporarlo a su infraestructura de pagos y gestionarlo junto al resto de las opciones disponibles.

A través de Lyra Collect, el Grupo Lyra permite a las empresas aceptar Bizum sin firmar un contrato con un banco. Los clientes actuales pueden activarlo sobre el contrato y la integración existente, y los nuevos necesitan una única firma con Lyra para acceder a los distintos métodos de pago de la oferta.

«Bizum ya es un método habitual para el consumidor español, y lo que más me preguntan las empresas es qué supone ponerlo en marcha. Lo habitual era un contrato adicional con un banco. Con Lyra, nuestros clientes lo activan y funciona con la integración que ya tienen. Para los nuevos clientes, todo se gestiona con Lyra, sin tener que contratar directamente con un banco para Bizum. Una única contratación con Lyra para los distintos métodos de pago de nuestra oferta», explica Lionel Martin, Associate Director de Lyra España.

Simplificar la incorporación de Bizum

Hoy, incorporar Bizum implica contratar el servicio con un banco y luego integrarlo en el TPV virtual o mediante una plataforma de pagos compatible. Lyra Collect asume también la contratación de Bizum, de modo que la empresa puede disponer de este método mediante un único contrato con Lyra y una única integración.

Para el consumidor la experiencia se mantiene: selecciona Bizum en el checkout, introduce su número de teléfono y valida la operación en la aplicación de su banco. El checkout es más corto y puede elegir otro método de pago. Para el comercio, Bizum convive con las tarjetas y el resto de medios de pago dentro del mismo formulario. La integración está disponible en los módulos de Lyra para PrestaShop, Magento, WordPress/WooCommerce, Shopify y Odoo, entre otros.

Más medios de pago, una gestión centralizada

La expansión de Bizum se produce mientras los comercios gestionan cada vez más medios de pago. Centralizarlos permite reunir la información de las operaciones en una misma infraestructura y conectarla con el ERP, las herramientas financieras o el software de contabilidad.

«Cada año llegan nuevos métodos de pago, y lo que observo en el mercado español es que las empresas esperan que Bizum, la tarjeta y los wallets convivan en una sola integración y una sola conciliación. En mi opinión, ahí está hoy el valor de un proveedor de pago, y creo que ese será el criterio que más pese en los próximos años», añade Lionel Martin.

El crecimiento de Bizum plantea un desafío más allá de incorporar una nueva alternativa de pago: integrar cada vez más opciones sin trasladar esa complejidad a la operación diaria del comercio.