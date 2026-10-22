Natixis CIB, parte del Groupe BPCE, celebra 25 años en España con una trayectoria de crecimiento y nuevos objetivos de expansión

Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB), la división de banca corporativa y de inversión de Groupe BPCE —el segundo mayor grupo bancario de Francia y el cuarto de Europa por fondos propios—, celebra su 25º aniversario en España. Este hito pone de relieve la evolución de su actividad en el país y el compromiso a largo plazo del Grupo con el mercado español.

Natixis CIB abrió su oficina de Madrid en 2001 con un equipo de tan solo cinco personas. Hoy cuenta con cerca de 100 profesionales. En el conjunto de sus negocios, Groupe BPCE emplea a más de 400 personas en España. Natixis CIB Iberia presta servicio a clientes de España y Portugal, combinando la proximidad local con el alcance y la experiencia de una plataforma global.

En España, Natixis CIB trabaja con empresas, entidades financieras, inversores institucionales y fondos a través de un modelo especializado, centrado en sectores y actividades en los que aporta experiencia diferencial y capacidad de ejecución. A lo largo de los años, ha consolidado una posición destacada en infraestructuras, energía, financiación inmobiliaria y mercados de capitales, al tiempo que ha ampliado su actividad hacia áreas como las infraestructuras digitales, los acuerdos de seguros de banca, la financiación de adquisiciones, financiación estratégica, y mercados globales.

La presencia de BPCE en España se ha ampliado de forma progresiva. Además de Natixis CIB y de su filial especializada en fusiones y adquisiciones (M&A), Natixis Partners Iberia, el Grupo ha desarrollado otras actividades en el país, entre ellas BPCE Lease, Pramex y Natixis Investment Managers.

«Celebramos nuestro 25º aniversario en España con una sólida trayectoria de crecimiento y, sobre todo, con la confianza de nuestros clientes, que es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. De cara a 2030, nuestra ambición es seguir desarrollando nuestros negocios principales e impulsar nuestra actividad en financiación de adquisiciones y estratégica (Acquisition & Strategic Finance) y mercados globales (Global Markets), ámbitos en los que hemos reforzado nuestros equipos y ampliado nuestras capacidades. Todo ello, con el respaldo de Groupe BPCE y su compromiso a largo plazo con España», afirma Javier Santos, Senior Country Manager de Natixis CIB Iberia.

Patrocinio en el Museo Thyssen-Bornemisza

En el marco de las iniciativas con las que Natixis CIB celebra su 25.º aniversario en España, la entidad patrocina la exposición «El universo freudiano de Dalí» del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, una de las muestras destacadas de la programación del museo para la temporada 2026-2027, que se ha inaugurado el 20 de octubre y permanecerá abierta hasta el 24 de enero.

Groupe BPCE cuenta con 36 millones de clientes en todo el mundo, 110.000 empleados y una ratio CET1 del 15,5 %. Natixis CIB se beneficia de la solidez financiera del Grupo y de sus calificaciones crediticias.