Inspiring Girls celebra su 10 º aniversario con un encuentro para inspirar a nuevas generaciones

La Fundación Inspiring Girls ha celebrado este jueves su décimo aniversario con una completa jornada de actividades orientada a reivindicar el papel de los referentes femeninos. El evento central, desarrollado en la sede de Fundación Naturgy en Madrid, ha reunido a representantes de ambas instituciones, destacadas figuras del ámbito empresarial y niñas participantes en los programas de la fundación, creando un espacio único para compartir experiencias y reflexionar sobre el impacto de la inspiración intergeneracional.

La apertura del acto institucional corrió a cargo de Eva Buch, directora de Educación y divulgación de Fundación Naturgy. Durante su intervención, subrayó la necesidad de seguir impulsando iniciativas que despierten las vocaciones STEAM entre las más jóvenes, con el fin de favorecer una mayor presencia del talento femenino en sectores estratégicos como el energético. «Desde nuestro programa educativo Efigy Education promovemos iniciativas como Efigy Girls, con las que queremos acercar las disciplinas STEAM a las nuevas generaciones y animar a más niñas a descubrir las oportunidades profesionales que ofrece la energía», destacó.

A continuación, Marta Pérez Dorao, presidenta de Fundación Inspiring Girls, tomó la palabra para hacer balance de esta década de trabajo, acompañando su discurso con la proyección de un vídeo conmemorativo. Pérez Dorao puso en valor el esfuerzo de la institución por llevar a mujeres referentes a colegios de toda España, acercando a las niñas a disciplinas como la ciencia, la tecnología, el mundo empresarial, las finanzas, el deporte o la cultura. «Lo hemos hecho convencidas de que una conversación puede marcar la diferencia. A veces, basta con conocer a una mujer que ha recorrido un camino que parecía imposible para empezar a imaginar que ese camino también puede ser el nuestro», afirmó con rotundidad.

El momento cumbre de la jornada fue la mesa redonda «Inspirar y ser inspiradas: un diálogo entre generaciones». En este espacio, tres niñas vinculadas a la fundación conversaron directamente con mujeres que han roto barreras en sus respectivos sectores: Margarita Álvarez, experta en comunicación, autora y creadora del Instituto de la Felicidad en Coca-Cola; Verónica Guillen, Teniente Coronel y responsable de Igualdad de la Guardia Civil; y la directora y guionista de cine Ángeles Reiné.

El programa institucional continuó con un enriquecedor diálogo centrado en el liderazgo entre Marta Pérez Dorao y Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB). Finalmente, Margarita Álvarez clausuró el encuentro con un discurso inspirador dirigido a las mujeres del mañana, dando paso al broche final a cargo del coro musical LaraLand.

En paralelo al acto central, el aniversario contó con dinámicas enfocadas directamente al público escolar. Las jugadoras internacionales de hockey sobre hierba Florencia y Constanza Amundson Teves impartieron una charla sobre resiliencia y trabajo en equipo ante más de 120 estudiantes. Además, se organizaron dos sesiones de speed networking con colegios madrileños, donde expertas como las Mujeres STEAM de Naturgy actuaron como referentes para orientar al alumnado sobre su futuro profesional, consolidando así la alianza clave entre ambas entidades para la generación de oportunidades.