Chervon nombra a Maggie Jones directora nacional de Operaciones de Ventas de Campo

Jones será responsable de desarrollar el sistema de apoyo, la plataforma tecnológica y un riguroso proceso de medición y control para la red de ventas de campo de Chervon.

Hasta hace poco, Maggie ocupaba el cargo de directora divisional de Ventas en TTI/Milwaukee, donde era responsable de dirigir a 140 representantes de ventas de campo encargados de la cobertura de establecimientos comerciales. Destacó por su excelente desempeño en la gestión de la región de Texas, caracterizada por su elevado crecimiento. Su trayectoria profesional también incluye diversos puestos de cobertura de establecimientos comerciales y dirección de ventas en el sureste de Estados Unidos.

«Maggie puede describirse como una profesional excepcional que supera constantemente las expectativas», afirmó Thomas Kentouris. «Sus habilidades de liderazgo y organización, junto con su orientación a los resultados, serán fundamentales para desarrollar la infraestructura de nuestro equipo de ventas de campo».

«Estoy deseando empezar a contribuir a la visión de Chervon de convertirse en líder del sector», afirmó Jones. «Espero poder implantar la infraestructura de ventas de campo necesaria para respaldar nuestro extraordinario potencial de crecimiento a nivel de establecimientos comerciales durante los próximos años».

Jones es licenciada por la Appalachian State University. Se graduó cum laude y figuró tanto en la lista del rector (Chancellor’s List) como en la lista del decano (Dean’s List) por su excelencia académica.

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.

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Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.