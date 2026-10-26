Un estudio revela menores tasas de sobrepeso entre los gatos alimentados con dietas veganas

Una encuesta a gran escala publicada en Frontiers in Animal Science ha revelado que los gatos alimentados con dietas veganas presentaban menores tasas de obesidad y problemas de salud relacionados que aquellos alimentados con dietas convencionales a base de carne. El equipo de investigación estuvo dirigido por Andrew Knight, profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Murdoch de Australia.

Una encuesta en línea analizó las evaluaciones veterinarias comunicadas por los cuidadores de 1.305 gatos alimentados con dietas convencionales a base de carne (90 %) o dietas veganas (10 %) durante al menos un año.

Tras tener en cuenta factores como la edad, el sexo, la esterilización, la actividad física y las prácticas de alimentación, los gatos alimentados con dietas veganas presentaron un 34 % menos de probabilidades de ser evaluados con sobrepeso.

Sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa, lo que refleja, en parte, el número relativamente reducido de gatos alimentados con dietas veganas. En varios problemas relacionados con el peso corporal, ninguno de los gatos alimentados con dietas veganas se vio afectado. No obstante, los investigadores señalan que los resultados muestran una tendencia interesante que merece seguir investigándose.

El sobrepeso y la obesidad son frecuentes entre los gatos domésticos, y los estudios veterinarios estiman que aproximadamente entre el 30 % y el 60 % de los gatos tienen sobrepeso u obesidad. El exceso de peso está asociado a diversos problemas de salud, como artritis, diabetes, enfermedades del tracto urinario y una menor calidad de vida.

El profesor Andrew Knight, director del estudio, afirmó que los resultados, aunque no son concluyentes, muestran tendencias interesantes.

«Los cuidadores que alimentaban a sus gatos con dietas veganas también notificaron menores tasas de trastornos relacionados con el peso corporal, como la artrosis y otros problemas musculoesqueléticos y de movilidad. Sin embargo, el número relativamente reducido de gatos alimentados con dietas veganas significa que estos resultados no pueden considerarse concluyentes».

«Curiosamente, la mayoría de los gatos alimentados con dietas veganas consumían principalmente alimento seco y tenían más probabilidades de disponer de comida durante todo el día. Estos son patrones de alimentación que normalmente se asocian a un mayor riesgo de sobrepeso. Sin embargo, seguimos observando menores tasas de sobrepeso en este grupo».

El estudio señaló que la dieta no es el único factor determinante del peso de un gato. Otros factores asociados de manera constante al riesgo de sobrepeso son la edad, el sexo, la esterilización, los niveles de actividad y las prácticas de alimentación.

Se desconoce por qué los gatos alimentados con dietas veganas presentaron menores tasas de sobrepeso. Aunque el estudio no analizó los alimentos en sí, algunos alimentos veganos comerciales para gatos podrían contener más fibra y menos calorías o grasas que los alimentos comparables a base de carne, lo que podría contribuir al control del peso.

Las diferencias en el contenido de L-carnitina, un nutriente que interviene en el metabolismo energético y en el mantenimiento del tejido corporal magro, también podrían desempeñar un papel.

El profesor Knight señaló que los resultados deben considerarse un punto de partida.

«No podemos concluir a partir de este estudio que las dietas veganas protejan definitivamente a los gatos frente al sobrepeso, pero hemos encontrado un patrón constante que merece seguir investigándose. El siguiente paso ideal sería realizar un estudio prospectivo más amplio que midiera directamente qué comen los gatos, su ingesta energética y su condición corporal».

«Además, los cuidadores de gatos deben asegurarse siempre de que sus animales reciban dietas nutricionalmente completas, eligiendo alimentos veganos comerciales que estén adecuadamente suplementados para proporcionar todos los nutrientes esenciales».

Enlace al estudio: https://www.frontiersin.org/journals/animal-science/articles/10.3389/fanim.2026.1939965/full

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