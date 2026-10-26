Grupo Rogasa y Juan Luis Romero Gamero impulsan la transformación digital y la eficiencia

La digitalización se ha consolidado como una de las principales líneas estratégicas de modernización de la compañía. Durante los últimos años, el grupo ha intensificado la incorporación de soluciones tecnológicas destinadas a sustituir procedimientos tradicionalmente basados en documentación física por flujos de trabajo electrónicos, sistemas integrados de gestión documental y herramientas colaborativas.

Esta evolución permite agilizar la tramitación de expedientes, mejorar el acceso a la información y reforzar la coordinación entre departamentos. La digitalización de contratos, registros de obra, documentación administrativa, sistemas de calidad y procedimientos internos contribuye además a optimizar la trazabilidad y el control de la información.

La implantación de estos sistemas reduce los tiempos destinados a tareas administrativas, evita duplicidades y facilita que los distintos equipos puedan acceder de forma más rápida y ordenada a la documentación necesaria para desarrollar su actividad.

La automatización de procesos de validación, aprobación y seguimiento constituye otro de los pilares de esta transformación. Estos nuevos circuitos permiten agilizar la toma de decisiones y mejorar la capacidad de respuesta de Grupo Rogasa ante clientes, proveedores, administraciones públicas y colaboradores.

«La transformación digital no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en revisar cómo trabajamos y encontrar formas más eficientes de gestionar los procesos», señala Juan Luis Romero Gamero.

La digitalización también tiene una dimensión medioambiental. La reducción progresiva del uso de papel y de los sistemas de archivo físico permite disminuir el consumo de recursos asociados a la impresión, almacenamiento y transporte de documentación, contribuyendo a reducir la huella ambiental derivada de la actividad administrativa.

Este proceso se integra dentro de una estrategia más amplia de Grupo Rogasa en ámbitos como la eficiencia operativa, la gestión responsable de residuos, la trazabilidad documental y la incorporación de criterios ESG en la gestión empresarial.

Más allá de la implantación de nuevas herramientas, la transformación digital implica también la formación de los equipos y la adaptación continua de los procedimientos internos. El objetivo es consolidar una cultura organizativa orientada a la innovación, la mejora continua y la optimización de recursos.

De este modo, Grupo Rogasa continúa avanzando en un modelo de gestión que combina crecimiento empresarial, eficiencia operativa, innovación tecnológica y responsabilidad medioambiental.