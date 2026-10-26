Latinoamérica impulsa las búsquedas de los españoles para esta Navidad y Año Nuevo, según KAYAK

Aunque pueda parecer pronto, son muchos los viajeros españoles que ya están planificando sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo. De acuerdo con los datos de búsqueda de KAYAK, un buscador de viajes líder, las búsquedas de vuelos para viajar a Ciudad de México, Bogotá o Tokio estas navidades ya registran crecimientos del 45 %, 36 % y 27 % respectivamente en comparación con el pasado año.

Estas, y que viajar a finales de año no siempre es más caro en todas partes, son algunas de las conclusiones del nuevo informe Travel Check-In: Navidad y Año Nuevo de 2026 de KAYAK. El análisis recoge los destinos más buscados y los de mayor tendencia entre los viajeros españoles para estas fechas, aquellos que registran las mayores caídas de precio en vuelos y hotel, así como los más económicos y consejos prácticos para ayudar a los viajeros a ahorrar.

En Navidad y Año Nuevo, los viajeros españoles ponen tierra de por medio

El ranking de los destinos en tendencia entre los viajeros españoles para esta Navidad y Año Nuevo está formado íntegramente por ciudades internacionales. Destaca especialmente el interés por Latinoamérica: las búsquedas de vuelos hacia Sudamérica aumentan un 8 % en comparación con el pasado año y las dirigidas al Caribe, un 15 %.

Ciudad de México y Bogotá encabezan una lista en la que también aparecen otros dos destinos latinoamericanos como Lima y Santo Domingo, con un crecimiento en las búsquedas de vuelo hacia la capital peruana del 11 % y del 19 % hacia la isla caribeña, en comparación con el año pasado.

Top 10 destinos en tendencia para viajar en Navidad y Año Nuevo de 2026

Este es el ranking de los diez destinos de mayor tendencia para viajar en Navidad y Año Nuevo de 2026, junto con el aumento de búsqueda de vuelo, respecto al año pasado, en porcentaje y el precio medio de vuelos de ida y vuelta en clase económica.

Ciudad de México, México, +45 %, 966 €. Bogotá, Colombia, +36 %, 1.297 €. Tokio, Japón, +27 %, 925 €. Santo Domingo, República Dominicana, +19 %, 1.121 €. Viena, Austria, +15 %, 194 €. Praga, República Checa, +15 %, 181 €. Lima, Perú, +11 %, 1.151 €. Marrakech, Marruecos, +9 %, 223 €. Bruselas, Bélgica, +1 %, 154 €. Nueva York, Estados Unidos, +1 %, 659 €.

Los destinos con las mayores caídas de precio en vuelos y hoteles

Actualmente, algunas de las mayores caídas en los precios de los vuelos para Navidad y Año Nuevo de 2026 se dan precisamente en rutas de larga distancia, con destinos en Asia, Latinoamérica y el Caribe más baratos que el año pasado.

Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala que «entre los destinos que ofrecen oportunidades de ahorro también se encuentran algunos de mayor tendencia entre los españoles para estas fiestas. Tokio destaca por registrar las mayores caídas de precio tanto en vuelos como en hoteles, con precios medios un 8 % más bajos en vuelos y un 39 % en hoteles respecto a las pasadas Navidades. Además, volar a Santo Domingo cuesta actualmente un 5 % menos de media que el año pasado, mientras que alojarse en Viena en Navidad y Año Nuevo es un 11 % más barato».

Top 5 destinos con las mayores caídas de precio vuelos para viajar en Navidad y Año Nuevo de 2026

Este es el ranking de los cinco destinos con las mayores caídas de precio vuelos para viajar en Navidad y Año Nuevo de 2026, junto con la caída del precio de vuelo, respecto al mismo periodo del año pasado, en porcentaje y el precio medio de vuelos de ida y vuelta en clase económica.

Tokio, Japón, – 8 %, 925 €. Roma, Italia, – 6 %, 142 €. Estambul, Turquía, – 5 %, 277 €. Santo Domingo, República Dominicana, – 5 %, 1.121 €. Cancún, México, – 4 %, 1.047 €.

Top 5 destinos con las mayores caídas de precio hoteles para viajar en Navidad y Año Nuevo en 2026

Este es el ranking de los cinco destinos con las mayores caídas de precio de hoteles para viajar en Navidad y Año Nuevo de 2026, junto con la caída del precio por noche de hotel, respecto al mismo periodo del año pasado, en porcentaje y el precio medio de alojamiento por noche.

Tokio, Japón, – 39 %, 82 €. Brujas, Bélgica, – 18 %, 130 €. Estrasburgo, Francia, – 17 %, 136 €. Estambul, Turquía, – 13 %, 79 €. Palma de Mallorca, España, – 12 %, 118 €.

Tres claves de KAYAK para planificar las vacaciones y ahorrar

Cuándo reservar vuelos para las Navidades de 2026 . Históricamente, los vuelos nacionales con mejor relación calidad-precio aparecen durante la semana de Navidad, con un precio medio de 130 €. En el caso de los vuelos internacionales, esto ocurre a principios de diciembre, con una media de 220 €.

Cuál es el día más barato para volar en Navidad y Año Nuevo . Se espera que el 24 de diciembre sea el día más barato para volar tanto a destinos nacionales como internacionales. Optar por este día podría suponer un ahorro potencial del 5 % en vuelos nacionales y del 53 % en internacionales. El 22 y el 19 de diciembre se perfilan como los días más caros para salir, respectivamente.

Cuándo hacer el check-in. Según los datos analizados, el 20 y 22 de diciembre ofrecen actualmente los precios medios más bajos para hacer el check-in en hoteles internacionales (100 € de media por noche de hotel) y nacionales (120 €) respectivamente.

«Los patrones de otros años pueden servir como una pista, pero los precios cambian y no siempre se repiten. Mi consejo es que los viajeros configuren alertas de precios para saber cuándo suben o bajan las tarifas en vuelos y hoteles y obtengan recomendaciones sobre si conviene reservar en ese momento o esperar un poco más», concluye Diez-Rivas.

Para consultar el informe completo, visitar Travel Check-In: Navidad y Año Nuevo de 2026 de KAYAK y descubrir más tendencias, destinos y consejos para planificar las vacaciones.