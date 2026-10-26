Miami Fashion Week® celebra su décimo aniversario con una edición especial del 13 al 18 de octubre de 2026

Miami Fashion Week® (MIAFW) celebró su décimo aniversario del 13 al 18 de octubre de 2026, reuniendo a diseñadores internacionales, talento latinoamericano y la comunidad creativa de Miami durante seis días de desfiles, actividades del sector y eventos especiales. Esta edición conmemorativa celebró una década conectando Miami con la industria internacional de la moda, al tiempo que continuó ampliando su alcance más allá de las pasarelas mediante la sostenibilidad, la tecnología, la educación y el intercambio cultural. Para reforzar aún más sus vínculos con la comunidad local, MIAFW estableció una alianza a largo plazo con Miami Dade College y Miami Fashion Institute.

«Celebrar los diez años de Miami Fashion Week es un hito increíblemente significativo», afirmó Lourdes Fernandez-Velasco, directora ejecutiva de Miami Fashion Week. «Durante la última década, hemos construido una plataforma que conecta a diseñadores, creativos y líderes del sector de todo el mundo, manteniendo al mismo tiempo un profundo arraigo en Miami. Este año representa tanto una celebración de todo lo que hemos conseguido como una emocionante mirada hacia el futuro de la moda».

La celebración del aniversario comenzó el 13 de octubre con una rueda de prensa en la histórica Freedom Tower de Miami Dade College, en la que participaron el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner; el comisionado del condado de Miami-Dade, Oliver Gilbert; la vicepresidenta de Miami Dade College, Maryam Laguna Borrego; el presidente de Miami Fashion Institute, Oscar Lopez; la fundadora de Stitch Lab, Karina Rosendo; y la diseñadora Yenny Bastida.

La jornada continuó con un brunch privado que reunió a destacados influencers de moda en Mr. C y culminó con la emblemática gala de Miami Fashion Week en Queen Miami Beach. La velada incluyó un desfile de Andrés Otálora y una actuación de Joaquina, ganadora de un Latin Grammy, a beneficio del Miami Fashion Institute de Miami Dade College.

Desfiles destacados

A lo largo de la semana, MIAFW presentó las colecciones de diseñadores internacionales y latinoamericanos en algunos de los espacios más emblemáticos de Miami, entre ellos:

13 de octubre: Andrés Otálora en Queen Miami Beach.

14 de octubre: Beatriz de la Cámara en Mr. C Miami Coconut Grove.

15 de octubre: Jenny Polanco en Mr. C Miami Coconut Grove.

16 de octubre: Jacqueline Then, Giannina Azar y Jhoan Sebastian Grey en la Freedom Tower.

17 de octubre: Vero Diaz, Yenny Bastida y Efrain Mogollón en la Freedom Tower.

18 de octubre: Sitka Semsch en Miracle Mile, Coral Gables.

Las colecciones reflejaron la diversidad, creatividad y artesanía de la moda latinoamericana, reforzando el papel de MIAFW como plataforma internacional para talentos consolidados y emergentes.

Más allá de la pasarela: Miami Fashion Week Pop Up x Stitch Lab, presentado y acogido por Terranova

Por primera vez, Miami Fashion Week se asoció con Stitch Lab para organizar un espacio de venta temporal cuidadosamente seleccionado en el número 350 de Miracle Mile, en Coral Gables, del 16 al 18 de octubre.

Presentada y acogida por Terranova, esta experiencia acercó la moda directamente a los consumidores, ofreciendo oportunidades para conocer a los diseñadores, descubrir nuevas colecciones y adquirir prendas de prêt-à-porter, vestidos de noche, bolsos, zapatos y joyas.

Con la participación de más de 20 diseñadores y marcas de Latinoamérica y otras regiones, el espacio pop-up conectó a los diseñadores participantes con compradores, clientes, estilistas, creadores de contenido y medios de comunicación, ampliando la experiencia de MIAFW más allá de la pasarela.

Moda, tecnología y educación

El encuentro anual Miami Fashion Week Summit, celebrado el 14 de octubre en el campus Wolfson de Miami Dade College, reunió a líderes del sector, creativos e innovadores en nueve mesas de debate dedicadas a explorar la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la tecnología y el futuro de la moda.

Celebrado por primera vez en 2017, el Summit continúa posicionando a MIAFW en la intersección entre la moda y la innovación.

Como socio educativo exclusivo de MIAFW, Miami Dade College y su Miami Fashion Institute desempeñaron un papel fundamental en la edición de este aniversario, ofreciendo a los estudiantes oportunidades para participar en procesos de selección de modelos, pruebas de vestuario, producción y eventos especiales.

Con el apoyo del condado de Miami-Dade y un compromiso con la inclusión

Con el apoyo continuado del condado de Miami-Dade, MIAFW sigue fortaleciendo la posición de Miami como destino mundial de la moda.

Durante una década, la plataforma ha promovido el talento latinoamericano e internacional, la inclusión y la diversidad cultural, conectando a diseñadores y líderes del sector y reforzando el papel de Miami como puente entre Norteamérica y Sudamérica.

Mirando al futuro: Miami Fashion Week 2027 y la segunda edición de los Virtual Fashion Awards (VFA)

Tras la celebración de su décimo aniversario, Miami Fashion Week ya prepara su edición de 2027 e invita a diseñadores, marcas y profesionales del sector a inscribirse con antelación y aprovechar precios especiales de lanzamiento, con las mejores tarifas disponibles para quienes se registren primero.

Como parte de su compromiso con la innovación en la moda, MIAFW también está preparando los Virtual Fashion Awards (VFA) 2027, previstos para mayo de 2027.

Presentada en 2026, esta iniciativa destaca la creciente convergencia entre la moda, la creatividad digital, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

Acerca de Miami Fashion Week®

Miami Fashion Week® (MIAFW) está reconocida oficialmente en el calendario de fechas importantes de moda del Council of Fashion Designers of America (CFDA), junto con Nueva York, Londres, París y Milán.

Con la moda, el arte, la sostenibilidad y la innovación como pilares fundamentales, MIAFW conecta continentes dando visibilidad a diseñadores latinoamericanos, talentos internacionales y la propia comunidad creativa de Miami.

Para obtener más información, visitar www.miamifashionweek.com y seguir la cuenta @miamifashionweek.

Vídeo del décimo aniversario de MIAFW: https://toac.box.com/s/y9wzi9yfkzskeigsypcm1ps8z11jywt7

Resumen de MIAFW 2026: https://drive.google.com/file/d/1iv4DKndZ_SXUYeAonUB7nYYV2xJ3NRoN/view

Otras fotografías: https://toac.app.box.com/s/m4ryu9yk818jbu15qeedjbkupv79pjnu/folder/427103990128

Inscripción para los Virtual Fashion Awards 2027: https://www.miamifashionweek.com/vfaapplications