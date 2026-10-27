76 niños de Cáceres cumplen un sueño: entrenar en Toni Kroos Academy en Madrid gracias a Allianz

Setenta y seis estudiantes de 11 y 12 años del Instituto de Educación Secundaria Albalat de Navalmoral de la Mata (Cáceres) han vivido una jornada inolvidable en las instalaciones de Toni Kroos Academy en Madrid. Allí, además de entrenar con la metodología de la academia, han tenido la oportunidad de conocer en persona a su fundador, Toni Kroos. La iniciativa ha sido organizada por Allianz en colaboración con la Fundación AYO y ha contado con la participación de voluntarios de la compañía.

Nada más llegar, los participantes recibieron una equipación deportiva y se prepararon para comenzar las actividades junto al equipo de entrenadores de la academia. La sesión, basada en la metodología propia de Toni Kroos Academy, combinó formación técnica con la transmisión de valores como la colaboración, la confianza y el compañerismo.

Los entrenadores de la academia fueron los encargados de guiar a los jóvenes a lo largo de la mañana: primero, con ejercicios centrados en la mejora de la técnica individual, la comprensión táctica y el espíritu competitivo; después, con varios partidos en los que pudieron poner en práctica todo lo aprendido.

El momento más esperado llegó con el encuentro con Toni Kroos. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer personalmente al exfutbolista y compartir un momento con él, completando así una experiencia deportiva y educativa.

La jornada concluyó con un almuerzo en un ambiente de convivencia entre estudiantes, profesores y voluntarios de Allianz.

Un año impulsando el talento joven desde el deporte

Esta acción se enmarca en el primer aniversario de la alianza entre Allianz y Toni Kroos Academy y supone la segunda edición de All Together en España. En la primera, celebrada en diciembre de 2025, más de 100 niños y jóvenes del Colegio San José, en el barrio madrileño de Tetuán, vivieron una experiencia similar. Con esta nueva edición, ya son casi 200 los jóvenes que han entrenado en Toni Kroos Academy de la mano de Allianz.

Este año, además, la iniciativa ha ido más allá de Madrid para llegar a jóvenes de un centro en un entorno rural y con gran diversidad de alumnado, en línea con el compromiso de la compañía de acercar el deporte y sus valores a nuevas generaciones de todo el país. Para ello, Allianz ha contado de nuevo con la Fundación AYO (Accelerating Youth Opportunities), entidad con la que mantiene una relación continuada para impulsar proyectos que generan oportunidades para niños y jóvenes y favorecen su desarrollo personal y social.

«Hace un año nos unimos a Toni Kroos Academy con una convicción: el talento joven necesita oportunidades para crecer y el deporte es una de las mejores escuelas de valores. Que 76 chicos y chicas de Navalmoral de la Mata hayan entrenado en la academia y conocido a Toni Kroos es exactamente lo que queremos impulsar desde Allianz: abrir puertas para que el talento no dependa del código postal», afirma Luisa de la Peña, directora de Customer & Marketing de Allianz España.

Una iniciativa global que transforma comunidades

All Together es el movimiento global con el que Allianz abre su Family of Stadiums y otros espacios deportivos a comunidades de todo el mundo para que vivan experiencias deportivas transformadoras. La iniciativa, que ya ha llegado a ciudades como Múnich, Niza, Londres o São Paulo, promueve el acceso al deporte como herramienta para fomentar la inclusión, fortalecer los vínculos comunitarios y generar un impacto positivo en la sociedad.

«Para los niños de nuestro centro ha sido una oportunidad increíble. Somos un instituto en un entorno rural, con un alto porcentaje de población migrante, y estamos trabajando para que, a través de la innovación, el deporte y la inclusión, todos nuestros alumnos tengan igualdad de oportunidades», comenta Carolina Molina Fernández, directora del IES Albalat de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

«El compromiso de Allianz con las nuevas generaciones es el motor de iniciativas como esta. Queremos que el deporte sea una escuela de valores y que niños y niñas que por sus circunstancias nunca habrían tenido una oportunidad así, puedan vivirla. Estoy segura de que lo que han disfrutado aquí va a quedar en su memoria para siempre», señala Olivia Loewe, directora de Corporate Affairs y Sostenibilidad de Allianz España.

Sobre la colaboración entre Allianz y Toni Kroos Academy

Allianz es patrocinador oficial de Toni Kroos Academy desde la temporada 2025-2026, una alianza que refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo deportivo y personal de niños y jóvenes. La colaboración combina la metodología integral de la academia — centrada tanto en la formación deportiva como en la transmisión de valores — con la vocación de Allianz de impulsar a las nuevas generaciones a través del deporte.

A través de este acuerdo, Allianz apoya diversas actividades educativas y deportivas de la academia y desarrolla iniciativas conjuntas orientadas a acercar el deporte a más jóvenes y comunidades. La colaboración contempla, además, la presencia de Allianz en las instalaciones de la academia, en las equipaciones oficiales de los jugadores, en su Summer Camp y en otras actividades formativas promovidas por Toni Kroos Academy.

Esta colaboración se suma a otras iniciativas de Allianz en el deporte base, como El Gran Equipo Allianz, que patrocina a 180 equipos de fútbol y baloncesto de todo el país, y el programa Move Now, que promociona el deporte inclusivo entre jóvenes con y sin discapacidad en seis ciudades españolas.