AOT reúne a más de 50 aerolíneas y aeropuertos en Routes World 2026 para mejorar la conexión de Tailandia

D.ª Paweena Jariyathitipong, presidenta de Airports of Thailand Public Company Limited (AOT), y D. Sirote Duangratana, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Negocio y Marketing, junto con representantes del Departamento de Desarrollo del Negocio Comercial y Aeronáutico y del Departamento de Estrategia Corporativa, representaron a AOT en Routes World 2026, que se celebró del 21 al 23 de octubre en Frankfurt (Alemania). El evento reunió a ejecutivos de aerolíneas, aeropuertos y organizaciones de desarrollo de rutas de todo el mundo.

Durante el evento, AOT mantuvo reuniones de negocios con más de 50 aerolíneas y aeropuertos para explorar oportunidades de desarrollo de nuevas rutas, aumentar las frecuencias de vuelo y fortalecer la cooperación económica. El diálogo puso de relieve las tendencias del mercado, el potencial de Tailandia como destino de aviación y las evaluaciones de viabilidad de rutas prometedoras, con el objetivo de facilitar a las aerolíneas una toma de decisiones fundamentada y oportuna.

AOT también realizó una ceremonia para celebrar el lanzamiento en 2026 de las nuevas rutas de Virgin Atlantic (Londres-Phuket), Riyadh Air (Riyadh-Bangkok) y LOT Polish Airlines (Varsovia-Bangkok). Estos servicios amplían las opciones de viaje y refuerzan la conectividad de Tailandia con los mercados internacionales.

Acerca de Airports of Thailand (AOT)

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) es el principal operador aeroportuario de Tailandia, responsable de la gestión, operación y desarrollo de seis importantes aeropuertos internacionales del país: el Aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK), el Aeropuerto Internacional de Don Mueang (DMK), el Aeropuerto Internacional de Phuket (HKT), el Aeropuerto Internacional de Chiang Mai (CNX), el Aeropuerto Internacional de Mae Fah Luang–Chiang Rai (CEI) y el Aeropuerto Internacional de Hat Yai (HDY).

Como uno de los principales motores de los sectores de la aviación y el turismo de Tailandia, AOT desempeña un papel fundamental en la conexión del país con destinos de todo el mundo, facilitando los viajes internacionales, el comercio y el crecimiento económico.

AOT se compromete a ofrecer servicios aeroportuarios de primer nivel mundial, mejorar la eficiencia operativa y mantener elevados estándares de seguridad operacional, protección y experiencia de los pasajeros. Mediante el desarrollo continuo de infraestructuras y una estrecha colaboración con las aerolíneas asociadas y los principales actores del sector de la aviación, AOT aspira a reforzar la posición de Tailandia como uno de los principales centros de conexión aérea del sudeste asiático.

AOT promueve activamente la conectividad aérea internacional y apoya a las aerolíneas en la exploración de nuevas oportunidades de rutas, la ampliación de sus redes y el desarrollo de servicios aéreos sostenibles hacia Tailandia.

Para obtener más información, visitar www.airportthai.co.th.