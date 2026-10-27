La Asociación Española de la Franquicia organiza una misión comercial para empresas brasileñas

La Asociación Española de la Franquicia (AEF), en colaboración con la Associação Brasileira de Franchising (ABF), organizó la Misión Comercial Franquicias Brasileñas en España los pasados días 19 y 20 de octubre en Madrid. El evento tuvo como propósito fundamental acercar el sistema de franquicias del país sudamericano al mercado nacional, explorando las posibilidades reales de desarrollo y expansión empresarial para las marcas interesadas en iniciar su trayectoria internacional en territorio español.

La jornada central se llevó a cabo el 19 de octubre en el Hotel Radisson RED Madrid, reuniendo a diversos representantes institucionales y profesionales del sector. Durante este encuentro, el Director Ejecutivo de la AEF, Eduardo Abadía, presentó los datos actualizados del sector de la franquicia en España correspondientes al ejercicio 2026, los cuales sirvieron como base informativa para los asistentes interesados en comprender el entorno comercial actual.

El programa formativo abarcó una amplia variedad de temáticas esenciales para el aterrizaje de nuevas redes en España. Entre los bloques destacados se incluyeron sesiones dedicadas al desarrollo estratégico y el proceso de softlanding, la protección de marcas y la propiedad intelectual, así como la regulación jurídica aplicable al sistema de franquicias. Asimismo, se abordaron aspectos prácticos como la búsqueda de ubicaciones estratégicas, la financiación bancaria, las ayudas a la contratación y el papel de los medios de comunicación especializados en el ecosistema emprendedor.

La iniciativa contó con la participación de entidades como la Cámara de Comercio Brasil-España, Casa do Brasil y Madrid Network, que expusieron diversas vías para favorecer la colaboración comercial bilateral. Estos recursos institucionales fueron presentados con el objetivo de facilitar el proceso de internacionalización de las enseñas que buscan establecerse en el país, apoyándose también en las oportunidades de inversión gestionadas a través de organismos como Invest in Madrid.

La clausura del evento corrió a cargo de las ocho empresas brasileñas participantes: Total Clean, Maria Pitanga, Lave & Pegue, Jah Acai, Detroit Steakhouse, Corpo Bueno, Ambos Colchões y AM Integradora. Cada una de estas marcas compartió sus respectivos casos de éxito y su experiencia en el mercado, permitiendo analizar de primera mano los modelos de negocio expuestos y sus perspectivas de crecimiento a nivel global. Con esta acción, la AEF reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambos países y la promoción de un entorno favorable para la inversión extranjera en el sector de las franquicias.