Uno de cada cuatro europeos prolonga su relación de pareja por presiones relacionadas con la vivienda

El acceso a la vivienda condiciona decisiones de la vida personal, incluyendo la independencia, las relaciones de pareja y la formación de una familia. Así lo confirma el Informe Europeo de Tendencias de Vivienda 2026 de REMAX Europa; un estudio elaborado por la consultora Opinium Research tras analizar las respuestas de más de 22.000 personas mayores de 18 años en 24 países europeos durante el pasado mes de julio de 2026.

Uno de los hallazgos destacados es que casi uno de cada cuatro europeos (23%) admite haber prolongado una relación de pareja más tiempo del que deseaba debido a factores vinculados con la vivienda. Esta situación afecta especialmente a la generación Z, donde el 34% de los encuestados reconoce haber tomado esta decisión, frente al 31% de los millennials, el 20% de la generación X y el 10% de los baby boomers. El 25% de los hombres admite esta influencia frente al 20% de las mujeres.

La presión económica se posiciona como el factor principal para esta decisión. Entre los motivos más frecuentes por quienes han prolongado su relación se encuentran la necesidad de ahorrar dinero, la imposibilidad de permitirse vivir solos y la voluntad de evitar los costes o dificultades de una mudanza. Las cifras varían por región, alcanzando el 35% en Luxemburgo y el 34% en Turquía, mientras que en países como Austria, Eslovenia, Finlandia, Malta, Bulgaria y Croacia la tasa se sitúa entre el 15% y el 18%.

El informe subraya que el 35% de los europeos considera que vivir solo no es una opción realista en su país, una cifra que se eleva hasta el 41% en el caso de la generación Z. Los encuestados que comparten esta opinión señalan el coste general de la vida (60%), el nivel elevado de los alquileres (57%) y la necesidad de contar con un salario superior a la media (42%) como las barreras principales.

Michael Polzler, director ejecutivo de REMAX Europa, afirmó: «Las decisiones sobre vivienda rara vez se limitan a cuatro paredes, y estos resultados muestran hasta qué punto están conectadas con otros ámbitos de la vida de las personas. En toda Europa, los residentes adoptan estrategias cada vez más meditadas para alcanzar sus objetivos de vivienda, ya sea compartiendo gastos, retrasando su próxima mudanza o incluso posponiendo el final de una relación mientras deciden cuál será su próxima situación residencial. Nuestra última encuesta pone de relieve la importancia de una vivienda de calidad, a medida que las personas sopesan sus deseos y necesidades de vivienda junto con decisiones importantes sobre sus relaciones, su independencia y su futuro».

En España, el mercado residencial presenta una dualidad entre el arraigo al entorno y las barreras de acceso. El 69% de los españoles no se ha planteado emigrar en los últimos dos años y el 59% afirma vivir en su hogar definitivo. Sin embargo, el 54% de quienes aspiran a comprar su primera propiedad identifica el ahorro para la entrada como el principal obstáculo, una cifra que duplica la media europea del 24%.

Informe completo: https://isu.pub/k3IrTeo