Formerra ajusta su recargo por transporte ante las continuas presiones sobre los costes de flete y logística

A partir del 2 de noviembre de 2026, se aplicará un recargo de 450 dólares por entrega a todos los envíos realizados en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Los costes en el mercado del transporte de mercancías y la logística han aumentado de manera constante, mientras el sector afronta mayores costes operativos, una capacidad de transporte más limitada y una escasez de conductores cualificados. Al mismo tiempo, los precios del diésel alcanzaron un máximo histórico en septiembre.

«Los costes del transporte de mercancías en todo el continente americano siguen siendo elevados y no esperamos que estas presiones disminuyan a corto plazo», afirmó Tom Kelly, CEO de Formerra. «Este ajuste ayuda a compensar las presiones del mercado que escapan a nuestro control, al tiempo que nos permite mantener el servicio fiable que nuestros clientes esperan de Formerra».

Los clientes pueden ponerse en contacto con su representante de Formerra para obtener más información.

Acerca de Formerra

Formerra es un destacado distribuidor de materiales técnicos que conecta a los principales productores de polímeros del mundo con miles de fabricantes de equipos originales (OEM) y propietarios de marcas de los sectores sanitario, de consumo, industrial y de movilidad.

Respaldada por su experiencia técnica y comercial, la compañía ofrece una combinación distintiva de amplitud de cartera, solidez de la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades líderes de comercio electrónico e ingenio.

El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples sectores a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, impulsando mejoras en el rendimiento, la productividad, la fiabilidad y la sostenibilidad. Ofreciendo soluciones. Haciendo posible el éxito. Para obtener más información, visitar www.formerra.com.

Formerra conecta a los fabricantes con materiales de los principales proveedores del mundo y, posteriormente, les ayuda a aprovechar esos materiales. Como distribuidor líder de materiales especializados, la compañía ofrece resinas técnicas, elastómeros y soluciones sostenibles elaboradas a partir de materiales de origen biológico y contenido reciclado.