EQS Group lanza Q by EQS, su capa de inteligencia para el cumplimiento normativo

Los agentes configurables ampliarán estas funcionalidades, permitiendo a los equipos de cumplimiento normativo describir en lenguaje natural el trabajo que necesitan realizar y ejecutarlo de acuerdo con sus propios procedimientos y criterios.

IA preparada para el cumplimiento normativo: una única capa de inteligencia integrada en los flujos de trabajo

Q se basa en el principio de EQS de desarrollar una inteligencia artificial preparada para el cumplimiento normativo: diseñar la IA teniendo en cuenta las realidades del trabajo en este ámbito, incluida la forma en que se valoran las evidencias, se documentan las decisiones y se gestionan las incertidumbres. Su función es respaldar el criterio profesional, mientras que los equipos de cumplimiento normativo mantienen el control sobre las decisiones finales y la responsabilidad de sus actuaciones.

Q reúne conocimientos sobre cumplimiento normativo, el contexto específico de cada empresa y datos relevantes de la plataforma para apoyar las tareas cotidianas de cumplimiento. Esta capa de inteligencia se nutre de directrices regulatorias, buenas prácticas y conocimientos de profesionales especializados, junto con las políticas, el sector y los criterios de riesgo propios de cada organización. Esto permitirá a los equipos de cumplimiento normativo contar con un apoyo fundamentado tanto en los requisitos regulatorios como en las circunstancias de su negocio.

En todo EQS Compliance Cockpit, Q impulsa funcionalidades integradas que asumen tareas de preparación y administración que requieren mucho tiempo, como clasificar información, evaluar la gravedad de los casos según criterios definidos por la empresa, resumir documentos e identificar a las partes implicadas. Al organizar la información y mostrar los detalles relevantes directamente en el flujo de trabajo, Q ayuda a los equipos a comprender qué asuntos requieren atención y a avanzar más rápidamente hacia las tareas de mayor relevancia.

Q Assistant: apoyo contextual para el análisis y la toma de decisiones

Q Assistant incorpora un asistente conversacional de inteligencia artificial directamente en la plataforma de cumplimiento normativo. Los usuarios pueden formular preguntas, explorar ideas y solicitar borradores.

A partir de la información relevante que ya está disponible en la plataforma, Q puede relacionar las preguntas con el contexto de la organización y el trabajo en curso, ayudando a los usuarios a comprender un asunto, considerar sus opciones y preparar una respuesta.

Los usuarios pueden profundizar en ese contexto mediante preguntas de seguimiento sin necesidad de recopilar documentos repetidamente ni volver a explicar los antecedentes.

Q en la denuncia de irregularidades y las investigaciones

Integrity Line, la solución de EQS para la denuncia de irregularidades y la gestión de casos, demuestra cómo Q respalda el trabajo de cumplimiento normativo en la práctica.

En el caso de las denuncias recibidas, Q puede generar descripciones, clasificar las cuestiones planteadas, evaluar su gravedad según los criterios definidos por la empresa, resumir archivos adjuntos e identificar a las personas mencionadas mediante su comparación con los registros de recursos humanos disponibles.

Los investigadores pueden consultar de un vistazo los hechos principales y la documentación relevante, lo que les ayuda a priorizar su atención y comenzar su evaluación. La aplicación de los mismos criterios definidos por la empresa a las denuncias recibidas también favorece evaluaciones más coherentes entre investigadores y equipos.

Q Assistant aprovecha este contexto para ayudar a preparar respuestas a los denunciantes, sugerir pruebas que deben recopilarse y elaborar preguntas para las entrevistas.

Entre las nuevas funcionalidades que se están incorporando a Q Assistant se encuentran la conversión de notas de entrevistas en documentación estructurada y la preparación de informes resumidos de los casos que recogen los avances y las cuestiones pendientes, facilitando así el traspaso de responsabilidades.

Q destaca las denuncias que podrían estar relacionadas entre distintos equipos y ubicaciones, ayudando a los investigadores a detectar conexiones.

Los usuarios pueden consultar los datos del programa en lenguaje natural y generar gráficos para los informes dirigidos a la dirección. Las funcionalidades se ampliarán para respaldar el análisis de las causas raíz y de los posibles riesgos de represalias.

Agentes configurables para flujos de trabajo específicos de cada empresa

Sobre la base de las funcionalidades integradas de Q y su asistencia conversacional, los agentes configurables Q Agents permitirán a los equipos delegar trabajos de múltiples etapas en lugar de gestionar cada tarea individualmente.

Los profesionales de cumplimiento normativo podrán describir el trabajo en lenguaje natural y especificar los procedimientos y criterios que deben seguirse. A continuación, los agentes ejecutarán las tareas relacionadas, reduciendo la necesidad de coordinación manual.

«La inteligencia artificial nos brinda la oportunidad de rediseñar la forma en que funciona el cumplimiento normativo», afirmó Achim Weick, fundador y CEO de EQS Group. «Con Q, estamos proporcionando a los equipos de cumplimiento normativo una mayor capacidad para anticipar riesgos y orientar al negocio. Esta oportunidad va más allá de la eficiencia: se trata de un cumplimiento normativo que actúa antes de que sea necesario».

Más tiempo para el conocimiento especializado, mayor coherencia y una visibilidad más clara

Q proporciona a los profesionales de cumplimiento normativo una mayor capacidad para abordar cuestiones complejas, colaborar con las distintas áreas de la empresa y aplicar medidas correctivas significativas.

La incorporación de las políticas y los criterios de evaluación de la empresa en el flujo de trabajo favorece una mayor coherencia en las actividades de los distintos equipos.

Su ambición más amplia es conectar la información de programas completos de cumplimiento normativo, ayudando a los equipos a identificar patrones que pueden resultar difíciles de detectar dentro de procesos individuales.

«Durante años, se ha pedido a los equipos que abarcaran más trabajo con el mismo personal», afirmó Achim Weick. «Ahora, la tecnología puede asumir una mayor parte de ese volumen de trabajo, proporcionando a los expertos en cumplimiento normativo el espacio necesario para las tareas que requieren su criterio: las evaluaciones difíciles, las conversaciones con compañeros y las decisiones sobre qué medidas adoptar».

Para obtener más información sobre Q by EQS, visitar eqs.com/products/q-ai-compliance-software.