Fundación MAGA de Muriel Wines obtiene el premio internacional Best Of Wine Tourism 2027

La Fundación MAGA de Muriel Wines ha recibido el premio internacional Best Of Wine Tourism Global Award 2027, un galardón otorgado por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals). El reconocimiento ha sido concedido en la categoría de Prácticas Sostenibles de Enoturismo, destacando la labor social del proyecto de enoturismo solidario que la entidad desarrolla en la bodega Conde de los Andes, situada en Ollauri, La Rioja.

El anuncio oficial del premio se realizó durante la 26ª Conferencia Anual de Great Wine Capitals, celebrada recientemente en Hawke’s Bay, Nueva Zelanda. Este galardón llega tras el reconocimiento previo obtenido el pasado 8 de octubre de 2026, cuando la Fundación MAGA fue distinguida con el premio Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2027. La distinción internacional valora la capacidad de la organización para integrar la dimensión social de la sostenibilidad dentro de la oferta turística del vino, conectando el patrimonio vitivinícola con la cooperación internacional en países como Camboya, Sierra Leona y la República Democrática del Congo.

La Fundación MAGA, creada en 2009 por la familia Murúa Gangutia, centra su actividad en proyectos de educación y formación profesional destinados a mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes. Entre las actuaciones realizadas destacan la construcción de escuelas, la instalación de pozos de agua y el desarrollo de programas de capacitación. Un ejemplo de este impacto es el proyecto Casa Leone, ubicado en Sierra Leona, cuya primera promoción de jóvenes especializados en formación de hostelería se graduó en mayo de 2026.

La bodega Conde de los Andes facilita un espacio divulgativo en sus calados del siglo XVI, donde los visitantes pueden conocer la historia y los resultados de la labor humanitaria de la Fundación. La propuesta incluye visitas solidarias que se realizan el primer sábado de cada mes, además de la comercialización de vinos solidarios, como la marca Poipet. La entidad ha confirmado que el 100 % de los ingresos generados tanto por las visitas como por la venta de estos vinos se destina íntegramente a financiar los proyectos de cooperación internacional que sostiene la organización.

Tras más de 16 años de trayectoria, este reconocimiento internacional representa un hito en la historia de la familia Murúa Gangutia y el equipo de Muriel Wines. La organización ha expresado su agradecimiento a Great Wine Capitals por valorar una iniciativa que demuestra la compatibilidad entre el enoturismo, la cultura y la solidaridad global, subrayando su intención de continuar impulsando oportunidades educativas que faciliten el desarrollo de comunidades vulnerables.