ClipBoom firma un acuerdo anual con ByteDance en Londres

La plataforma de clipping ClipBoom ha formalizado un acuerdo directo de carácter anual con ByteDance, la corporación tecnológica matriz de aplicaciones como TikTok, CapCut y Dreamina. El contrato fue suscrito el pasado 28 de octubre de 2026 en Londres por los fundadores de ClipBoom, Ángel Andreu y Antonio de la Cuesta, consolidando así una etapa previa de colaboración entre ambas compañías.

Este nuevo vínculo estratégico permite a la plataforma acceder y trabajar de forma directa con el ecosistema de empresas de ByteDance, grupo que cerró el ejercicio 2025 con una facturación cercana a los 200.000 millones de dólares. La relación previa entre ambas entidades se fundamentó en la ejecución de una docena de campañas tanto en inglés como en español. Uno de los hitos destacados de esta cooperación fue el lanzamiento en mercados occidentales de Seedance, el modelo de generación de vídeo basado en inteligencia artificial disponible en Dreamina, cuyas campañas conjuntas superaron los 81 millones de visualizaciones totales. De esa cifra, la iniciativa denominada Creative Clips alcanzó más de 42 millones de vistas orgánicas por sí misma.

El modelo de negocio de ClipBoom, lanzado en marzo de 2026, se basa en la gestión de campañas mediante una red de creadores denominada clippers. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 17.000 clippers distribuidos en 100 países. Según datos de la propia compañía tras siete meses de operación, se han publicado más de 180.000 clips, generando un total superior a los 1.600 millones de visualizaciones. El sistema permite a los creadores obtener ingresos por el rendimiento de sus vídeos, habiéndose distribuido más de 300.000 euros entre la comunidad desde el inicio de su actividad.

Ángel Andreu, CEO de ClipBoom, ha declarado: «Si para nosotros ya ha sido un logro convertirnos en la mayor plataforma de clipping de habla hispana en unos pocos meses, formalizar un acuerdo con el gigante asiático ByteDance supone un salto enorme que nos aporta una ventaja competitiva clara: pasamos a trabajar de forma directa con una de las mayores tecnológicas del mundo y se nos abre la puerta a colaborar con todas las empresas de su grupo».

Por su parte, Antonio de la Cuesta, COO de la plataforma, ha señalado: «Hace siete meses lanzábamos ClipBoom y hoy más de 17.000 clippers de 100 países publican contenido para compañías como ByteDance. Con Dreamina hemos demostrado que una comunidad de creadores reales puede lanzar un producto tecnológico en mercados occidentales solo con contenido orgánico».

La plataforma utiliza un modelo operativo en el que los anunciantes abonan una tarifa por las visualizaciones verificadas, ofreciendo un alcance con una reducción de costes en comparación con la publicidad convencional pagada. Además de su trabajo con grandes cuentas tecnológicas, ClipBoom ha iniciado colaboraciones con discográficas para la promoción internacional de artistas en los mercados de España y Latinoamérica.