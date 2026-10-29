Eviden presenta ASTRA-LAS, su nueva solución de apoyo de decisiones del ejército en entornos navales

Eviden, la marca de productos de Atos Group líder en productos de ciberseguridad, sistemas de misión crítica y Vision AI, anuncia el lanzamiento de ASTRA-LAS (Tactical Assistant for Analysis and Action – Above-Water Warfare), una solución que facilita la toma de decisiones de oficiales y operadores en entornos navales complejos.

ASTRA-LAS aprovecha los datos operativos disponibles para ofrecer a los equipos de guerra naval de superficie una visión más clara de la situación táctica, análisis automatizados y recomendaciones adaptadas a cada misión. De este modo, mejora el aprovechamiento de la información, reduce la carga cognitiva de los operadores y agiliza la toma de decisiones.

ASTRA-LAS es la aplicación naval de Codex, la plataforma de Atos para la toma de decisiones operativas en tiempo real, presentada recientemente.

Hacer frente a los nuevos retos de la superioridad informativa

Las operaciones navales modernas se apoyan en un volumen cada vez mayor de datos procedentes de múltiples sensores y sistemas. En este contexto, poder analizar y aprovechar esa información con rapidez resulta esencial para mejorar la capacidad de análisis y respuesta en las operaciones navales y lograr así la llamada superioridad informativa y operativa.

ASTRA-LAS contribuye a la transformación digital de las operaciones navales, impulsada especialmente por la aparición de centros de datos a bordo. Estos entornos permiten recopilar y aprovechar los datos operativos con mayor rapidez, poniendo herramientas basadas en datos al alcance de los operadores y facilitando su toma de decisiones.

Desarrollada mediante una metodología ágil y adaptada a las necesidades operativas de las fuerzas navales, ASTRA-LAS permite incorporar rápidamente nuevas funcionalidades y actualizaciones durante las operaciones en el mar. Además, su capacidad de análisis puede perfeccionarse a partir de la experiencia operativa y de las necesidades de los usuarios.

Un ecosistema de innovación al servicio de las operaciones navales

Eviden cuenta con un ecosistema de socios tecnológicos que contribuye a ampliar las capacidades de ASTRA-LAS y a adaptarlas continuamente a las necesidades tácticas de las fuerzas navales.

La solución ASTRA-LAS integra órdenes de batalla digitales desarrolladas por Racine Group a partir de fuentes de información abiertas (OSINT), así como tecnologías de optimización de rutas basadas en inteligencia artificial, desarrolladas por HawAI.tech.

El enfoque de Eviden combina experiencia operativa, capacidades de gestión de datos e innovación tecnológica de pymes y startups del sector de defensa. Su objetivo es ofrecer capacidades que respondan a las crecientes necesidades de las fuerzas navales en materia de análisis de información y apoyo a la toma de decisiones.

«A medida que se acelera el ritmo de las operaciones y aumenta el número de fuentes de información, las fuerzas navales necesitan soluciones capaces de convertir rápidamente los datos sobre la situación marítima en ventajas operativas. Con ASTRA-LAS, Eviden aplica su experiencia en procesamiento de datos, algoritmos avanzados y sistemas críticos para contribuir a este objetivo», afirma Bernard Payer, responsable de sistemas de misión crítica de Eviden, Atos Group.

ASTRA-LAS se apoya en la experiencia de Eviden en integración de sistemas de defensa y desarrollo de sistemas críticos. Sus soluciones permiten procesar información y garantizar una cadena de toma de decisiones segura y fiable mediante tecnologías avanzadas de apoyo a la decisión. Con ASTRA-LAS, Eviden aplica esta experiencia a las operaciones navales, combinando datos operativos, visualización de la situación táctica y algoritmos adaptados a cada misión. De este modo, proporciona a los operadores información útil para actuar y les ayuda a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones.