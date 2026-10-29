Fujitsu, Fsas Technologies y Schwarz Digits se alían para impulsar las infraestructuras digitales en Europa

Fujitsu, Fsas Technologies y Schwarz Digits, la división tecnológica y digital del Grupo Schwarz, han anunciado hoy una alianza estratégica para impulsar las infraestructuras digitales soberanas en Europa. A partir de su colaboración actual en el sector retail, las compañías ampliarán su cooperación a ámbitos como la nube soberana, la computación y las infraestructuras tecnológicas. En este marco, STACKIT, la plataforma cloud de Schwarz Digits, será uno de los componentes de una estrategia conjunta más amplia.

Esta alianza combina las capacidades de Schwarz Digits en servicios cloud europeos con la experiencia tecnológica y sectorial de Fujitsu y las soluciones de infraestructura de computación de Fsas Technologies. El acuerdo contempla el establecimiento de mecanismos de gobernanza conjunta, el desarrollo de pruebas de concepto, la creación de equipos de trabajo técnicos y la coordinación de iniciativas comerciales. Asimismo, sienta las bases para ampliar la capacidad de computación soberana y dar respuesta a las futuras necesidades de inteligencia artificial e infraestructuras de TI.

La colaboración se enmarca en la Visión de Gestión 2035 de Fujitsu, cuyo objetivo es generar un impacto positivo en la sociedad y promover un crecimiento sostenible a través de los servicios digitales. Al combinar sus capacidades, las tres compañías buscan ayudar a las organizaciones europeas a modernizar sus entornos tecnológicos críticos sin renunciar al control de sus datos, aplicaciones e infraestructuras.

«Europa necesita alianzas de confianza que conecten la nube soberana, la computación avanzada y las infraestructuras escalables», afirma Vivek Mahajan, CTO de Fujitsu. «Junto con Schwarz Digits, damos continuidad al trabajo que ya venimos desarrollando en el sector retail a través de GK Software y facilitamos a los clientes el acceso directo a las últimas innovaciones de Fujitsu, incluidas tecnologías pioneras como el procesador FUJITSU-MONAKA. Esto les permitirá aprovechar la próxima generación de computación de alto rendimiento y eficiencia energética, además de contar con una base tecnológica más sólida para avanzar en su transformación digital y en la adopción de la inteligencia artificial. Esta colaboración refleja la Visión de Gestión de Fujitsu: combinar tecnología, conocimiento sectorial y un sólido ecosistema de socios para generar valor duradero para los clientes y la sociedad».

La unión de capacidades en nube soberana y computación

Las compañías combinarán sus capacidades en nube, computación, datos, seguridad e inteligencia artificial. STACKIT aporta una plataforma cloud europea centrada en la seguridad, el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la residencia de los datos, mientras que Fujitsu y Fsas Technologies contribuirán con su tecnología, experiencia sectorial y soluciones de infraestructura para entornos empresariales críticos.

Fujitsu Limited, Fsas Technologies y GK Software utilizarán e integrarán los servicios de STACKIT que aporten valor a las soluciones destinadas a sus clientes. Más allá del acceso a servicios en la nube, la alianza pretende desarrollar nuevas opciones de computación e infraestructura soberanas para dar soporte a cargas de trabajo intensivas en datos, aplicaciones basadas en inteligencia artificial y sistemas críticos para el negocio en toda Europa.

«La soberanía digital solo puede reforzarse mediante una colaboración a largo plazo entre los distintos actores de la cadena de valor tecnológica», señala Christian Müller, CEO de Schwarz Digits. «Al combinar nuestras capacidades en nube soberana y servicios digitales con la experiencia de Fujitsu y Fsas Technologies, podremos ofrecer un mayor apoyo a nuestros clientes y establecer una base escalable para impulsar el crecimiento futuro».

De la colaboración en retail al desarrollo de infraestructuras a largo plazo

La alianza parte de la cooperación que las compañías ya mantienen en el sector retail y la amplía hacia un marco estratégico de mayor alcance. La definición de mecanismos de gobernanza, el desarrollo conjunto de pruebas de concepto, la creación de equipos técnicos y la coordinación de iniciativas comerciales permitirán transformar sus capacidades complementarias en soluciones integradas para los clientes.

Además, las compañías coordinarán anualmente la planificación del consumo de servicios cloud, la capacidad de computación y las inversiones en hardware. Con ello, buscan establecer una infraestructura escalable, capaz de adaptarse al crecimiento de las cargas de trabajo de inteligencia artificial y a las futuras necesidades tecnológicas de las organizaciones.

Principales beneficios para los clientes