La Fundación Caja de Burgos selecciona ocho nuevos proyectos para su programa Nexo Emprende

La Fundación Caja de Burgos ha iniciado la segunda edición de su programa de incubación Nexo Emprende, diseñado para acompañar a personas emprendedoras en las fases iniciales de desarrollo de sus iniciativas empresariales. En esta nueva convocatoria, un total de ocho proyectos han sido seleccionados para integrarse en un proceso de formación intensivo que tendrá una duración total de seis meses.

El programa se caracteriza por un enfoque práctico y orientado a resultados, utilizando metodologías como Lean Startup y procesos de validación continua. Durante este tiempo, los participantes contrastarán sus hipótesis de negocio con usuarios reales y con el mercado. Asimismo, Nexo Emprende facilita el acceso a vías de financiación y brinda apoyo en la búsqueda de recursos adicionales necesarios para el escalado de las empresas.

Cada uno de los ocho proyectos seleccionados recibirá más de 100 horas de acompañamiento individualizado, que se articula a través de tres pilares fundamentales. En primer lugar, la mentoría personalizada; en segundo lugar, un entrenamiento práctico semanal basado en sesiones dinámicas de trabajo colectivo; y, por último, la realización de workshops con referentes del sector, visitas a empresas y diversas actividades de networking para fortalecer su conexión con el ecosistema emprendedor.

Los proyectos incorporados en esta edición abarcan sectores diversos. En el ámbito cultural y creativo destaca La trastienda, un espacio para el arte contemporáneo impulsado por Íñigo Escribano Arrieta, y Wido Estudio, un proyecto de diseño gráfico liderado por Fernando de Domingo Palomares. Por su parte, Andrea Andrés Gómez desarrolla Dune, un espacio creativo en Villalbilla de Burgos que integra escuela de cerámica, tienda y áreas de coworking.

Dentro del sector turístico, Araceli Bermejo Peña gestiona Apartamentos Cillaperalta, con capacidad para hasta once personas, mientras que María Villanueva Delgado apuesta por la moda de autor con Zander Design. En el ámbito educativo y social, Paula Valverde Velasco ha creado Pin Pan Pun, un juego de cartas centrado en la educación afectivo-sexual. Asimismo, Diego Martín Juez trabaja en una plataforma online para optimizar la distribución de productos de calidad, mientras que Alicia Vegas Gallo busca consolidar la Clínica Mindset, un centro multidisciplinar enfocado en psicología y logopedia.

Nexo Emprende fomenta un entorno de colaboración y comunidad, trabajando no solo en la viabilidad de los modelos de negocio, sino también en el desarrollo personal y profesional de las personas emprendedoras que lideran cada una de estas iniciativas.