El Hospital HM Nens impulsa un modelo integral de atención adaptada para niños y adolescentes con neurodivergencia

El Hospital HM Nens de Barcelona ha puesto en marcha un nuevo modelo asistencial para mejorar la atención y el bienestar de niños y adolescentes con condiciones neurodivergentes, adaptando la experiencia hospitalaria a sus necesidades. La iniciativa se desarrolla mediante un plan transversal que abarca los protocolos asistenciales, la comunicación con estos pacientes, la formación de los profesionales y el acompañamiento a las familias, así como la adecuación progresiva de los espacios.

La iniciativa parte de una realidad que afecta a una parte significativa de la población. Se estima que entre un 15% y un 20% presenta un desarrollo neurológico diferente al considerado estadísticamente típico. El concepto de neurodivergencia engloba diferencias en la manera de procesar la información, percibir el entorno, aprender o experimentar pensamientos y emociones, y comprende condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, la dispraxia o determinados trastornos del aprendizaje.

Estas características pueden hacer que una visita al hospital plantee dificultades añadidas. El ruido, una iluminación intensa, los tiempos de espera, el contacto físico, encontrarse en un espacio desconocido o no poder anticipar qué sucederá durante una exploración o una prueba pueden incrementar el estrés de algunos pacientes neurodivergentes. En el Plan de Atención al Paciente Neurodivergente del Hospital HM Nens se tienen en cuenta estas particularidades para garantizar que la atención sanitaria sea más accesible para estos niños y adolescentes y se adapte a las necesidades individuales de cada uno.

Un modelo que implica a todo el hospital

Uno de los principales objetivos del Hospital HM Nens es fomentar la detección y el diagnóstico precoz de los trastornos del neurodesarrollo, con la finalidad de diseñar programas de intervención personalizados que tengan en cuenta las fortalezas y las necesidades de cada paciente.

Pero este nuevo modelo no atañe solo a los servicios especializados en tratar a estos pacientes, sino que abarca cualquier atención que pueda requerir un niño o adolescente con neurodivergencia que acuda al hospital. Por ello, se han implantado protocolos para atenderles en consultas, urgencias, hospitalización, radiología, laboratorio e incluso odontología, además de proporcionar formación específica a todos los profesionales del centro. También está previsto ampliar los convenios que mantiene el hospital con entidades sociales, para coordinar la atención integrada que requieren estos pacientes y sus familias.

Una de las medidas más innovadoras es la Tarjeta de Atención Preferente, destinada a identificar a los pacientes neurodivergentes que necesitan una atención adaptada. Esta herramienta permite reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a entornos más tranquilos, siempre que la situación asistencial lo permita, así como activar los protocolos específicos y garantizar el acompañamiento del adulto de referencia durante la atención.

El modelo implantado en el Hospital HM Nens busca además reducir la incertidumbre que puede generar una visita médica. Por ello, se han diseñado historias sociales y pictogramas que explican de manera visual y secuenciada qué ocurrirá durante una visita a urgencias, una extracción de sangre, una consulta o determinadas pruebas diagnósticas. El plan prevé que estos materiales estén disponibles tanto en los diferentes espacios del centro como a través de la web, de manera que las familias puedan utilizarlos antes de acudir al centro.

Espacios ‘sensorialmente amigables’

La adaptación alcanza también al entorno arquitectónico del hospital. El plan contempla espacios que permitan disminuir estímulos como el ruido, la intensidad de la iluminación, las aglomeraciones o determinados elementos visuales que pueden generar sobrecarga sensorial. Asimismo, se incorpora una señalética más accesible mediante elementos visuales y pictogramas que facilitan la orientación por el hospital.

Entre las actuaciones figura el Box de la Calma en urgencias, concebido como un entorno tranquilo y seguro para menores que necesiten reducir el nivel de estimulación durante su atención. Este espacio, previsto dentro del programa aunque todavía no está funcionando, incluirá iluminación regulable, materiales para reducir el ruido, auriculares con cancelación de sonido, apoyos visuales y materiales sensoriales y de autorregulación. Aunque está especialmente pensado para pacientes neurodivergentes, también podrá ser utilizado por otros menores que lo necesiten.

La adaptación del hospital no se limita a los servicios específicamente vinculados al neurodesarrollo, sino que acompaña al paciente en situaciones asistenciales de todo tipo. Por ejemplo, con un box de extracción tranquila en el laboratorio para realizar extracciones de sangre, o con materiales de apoyo en los diferentes servicios del centro.

Observatorio de la Neurodivergencia

Este conjunto de iniciativas convertirá el Hospital HM Nens en un centro pediátrico de referencia en la atención del paciente neurodivergente a nivel de Cataluña. Por ello, además de la vertiente asistencial, se ha creado un Observatorio de la Neurodivergencia para fomentar la investigación sobre estas condiciones y divulgar los resultados de estos nuevos modelos de atención con la finalidad de poder extenderlos a otros hospitales.

El equipo impulsor del Plan de Atención al Paciente Neurodivergente del Hospital HM Nens cuenta, entre otros, con el Dr. Miguel Ángel Hernández, neuropediatra, la Dra. Violeta Bittermann, pediatra y responsable de Investigación en HM Hospitales Cataluña, la Dra. Silvia Fernández, psicóloga infantil, la Dra. Fernanda Espinosa, psiquiatra infantil, y Montserrat Sagarra, trabajadora social.

«Este proyecto supone un paso adelante en nuestro modelo asistencial y responde al compromiso del Hospital HM Nens por ofrecer una atención pediátrica cada vez más adaptada a las necesidades de cada paciente. Incorporar la neurodivergencia de forma transversal en todo el recorrido hospitalario nos permite avanzar hacia una atención más accesible y personalizada, mejorando la experiencia de los niños y adolescentes y de sus familias», remarca el Dr. Marc Tarruella, director médico del centro.