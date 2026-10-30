Chervon lanza Advanced Momentum Program para contratar y desarrollar a la próxima generación de líderes

Chervon contratará a cientos de graduados universitarios durante los próximos meses y años para llevar a cabo la ambiciosa estrategia de crecimiento de la compañía. La nueva iniciativa AMP se ha desarrollado para impulsar los procesos de contratación, formación, desarrollo, promoción y mentoría de Chervon dirigidos a los graduados universitarios con mayor potencial. AMP desarrollará a la próxima generación de líderes de Chervon.

El programa cuenta con un sistema integral de formación en productos, habilidades y desarrollo profesional. AMP contratará, desarrollará y promocionará a nuevos empleados con alto potencial para ocupar una amplia variedad de puestos, incluidos los relacionados con la cobertura de tiendas, el marketing dirigido a usuarios finales, las ventas, la gestión de productos, el comercio electrónico y el marketing digital, la gestión de canales, la comercialización, el servicio, la ingeniería, la cadena de suministro, las operaciones y las finanzas.

En última instancia, AMP generará un flujo continuo de destacados altos directivos para satisfacer las futuras necesidades de la compañía durante la próxima década y más allá.

«Implementaremos AMP para ayudarnos a desarrollar el mejor equipo del sector mundial de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE)», afirmó Joe Galli, CEO de Chervon. «AMP será una fuerza impulsora para perpetuar la cultura de alto rendimiento e inspiración que estamos construyendo en Chervon».

«Tenemos la suerte de contar con un equipo de primer nivel mundial para implementar y gestionar rápidamente esta interesante iniciativa AMP», afirmó Matt DeFeo. «AMP será fundamental para impulsar nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento».

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE).

Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución.

La cartera de Chervon incluye las marcas EGO, FLEX, SKIL y DEVON, que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.

Mejores herramientas. Un mundo mejor.

Chervon se compromete a ofrecer productos de calidad superior a usuarios de todo el mundo mediante la innovación continua y aspira a convertirse en líder mundial en herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores en la era de las baterías de iones de litio, la inteligencia y la digitalización.