InPost supera los 6.000 lockers instalados en la Península Ibérica

La empresa logística InPost ha alcanzado la cifra de 6.000 terminales de paquetería, denominados lockers, operativos en toda la Península Ibérica. Este hito permite a la compañía consolidarse como el operador con la red más extensa de puntos de conveniencia automatizados en los mercados español y portugués, facilitando la gestión de entregas y devoluciones de pedidos de comercio electrónico.

El despliegue de estos 6.000 dispositivos responde a la estrategia de la organización por optimizar la logística de última milla. La red de InPost permite a los usuarios finales recoger y depositar sus paquetes en ubicaciones estratégicas, reduciendo la dependencia de los horarios de entrega a domicilio convencionales y contribuyendo a la agilidad de los flujos logísticos en áreas urbanas y metropolitanas.

La expansión de esta infraestructura logística ha sido progresiva durante los últimos ejercicios, con el objetivo de dotar a los consumidores de una alternativa eficiente y accesible para el comercio electrónico. La compañía ha priorizado la instalación de estos casilleros en puntos de alta afluencia para maximizar el alcance de su servicio. Con este volumen operativo, InPost se posiciona como una pieza clave para los minoristas online que buscan diversificar sus métodos de entrega.

El uso de estos sistemas se ha integrado en los hábitos de consumo de miles de usuarios en la región, quienes demandan mayor flexibilidad en el proceso de recepción de productos. La red facilita el seguimiento de los envíos mediante plataformas digitales y permite operaciones durante horarios extendidos, aprovechando la ubicación de los lockers en comercios o espacios públicos con alta disponibilidad horaria.

De acuerdo con los datos actuales, la cifra de 6.000 puntos marca una etapa significativa en el plan de crecimiento de InPost, reafirmando su capacidad operativa para gestionar grandes volúmenes de paquetes en la Península Ibérica. La empresa continúa evaluando la demanda del mercado para adecuar la densidad de su red y mantener los estándares de servicio necesarios para el sector del retail y el ecommerce.

La compañía logística mantiene su enfoque en la digitalización de los procesos de entrega y la mejora de la experiencia del cliente final, buscando mitigar los desafíos logísticos comunes en la distribución urbana. Este desarrollo se suma a las iniciativas de infraestructura de la empresa, que continúa invirtiendo en ampliar su cobertura geográfica y tecnológica para consolidar su posición competitiva en el mercado logístico internacional.