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Xinjiang presenta en Madrid su riqueza cultural y turística y fomenta la cooperación con España

La jornada 'Xinjiang, una tierra maravillosa de China' reúne a representantes institucionales y profesionales del turismo para dar a conocer los atractivos de esta región china y promover nuevas oportunidades de colaboración

Xinjiang presenta en Madrid su riqueza cultural y turística y fomenta la cooperación con España
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El Centro Cultural de China en Madrid acogió la jornada de promoción cultural y turística ‘Xinjiang, una tierra maravillosa de China’ 2026, organizada conjuntamente por el Centro Cultural de China en Madrid, la Oficina de Turismo de China en España, el Departamento de Cultura y Turismo de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y el Centro de China para el Intercambio Cultural Internacional y la Promoción del Turismo, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en España.

El encuentro contó con la participación del embajador de China en España, Yao Jing; la directora del Centro Cultural de China en Madrid y de la Oficina de Turismo de China en España, Yang Changqing; el subdirector del Departamento de Cultura y Turismo de Xinjiang, Wang Xiang; el director de Relaciones Institucionales, Alianzas e Incidencia de ONU Turismo, Dilyor Khakimov; y el CEO de Dimensiones Club, Julio González, entre otros invitados.

Durante su intervención, Yang Changqing destacó el papel histórico de Xinjiang como punto de encuentro de civilizaciones a lo largo de la antigua Ruta de la Seda y subrayó su atractivo como destino turístico para los viajeros españoles. Asimismo, reafirmó el compromiso de seguir impulsando los intercambios culturales y turísticos entre China y España.

Por su parte, Wang Xiang presentó la diversidad natural y cultural de Xinjiang, desde las montañas de Tian Shan y Altái hasta los paisajes desérticos y los vestigios históricos de la Ruta de la Seda. También destacó su rico patrimonio cultural inmaterial, sus tradiciones y la mejora de las infraestructuras y servicios turísticos, invitando al público español a descubrir personalmente la región.

En representación de ONU Turismo, Dilyor Khakimov resaltó la importancia del turismo como motor de desarrollo económico y puente de entendimiento entre culturas. Asimismo, expresó su deseo de fortalecer la cooperación turística internacional y promover un desarrollo sostenible del sector. El embajador Yao Jing y el CEO de Dimensiones Club, Julio González, también participaron con sus respectivas intervenciones.

La jornada incluyó un espacio dedicado a la promoción empresarial, con presentaciones de Zhou Di, Director general de la Agencia de Viajes Internacional de China de Xinjiang; Maidiniyati Hailili, Directora de operaciones (subdirectora general) de Xinjiang CYTS; y Ma Lijuan, Directora general de Xinjiang Wenlv Tou de Cultura y Turismo. Los representantes dieron a conocer diferentes propuestas turísticas y oportunidades de colaboración con el sector español.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de una exposición fotográfica, una muestra de productos culturales vinculados al patrimonio inmaterial de Xinjiang y un programa de actuaciones artísticas tradicionales. Danzas como Levanta tu velo, Ritmos de la Ruta de la Seda, Pasión y látigo en la meseta y Jula, junto con interpretaciones musicales y de canto, acercaron al público la diversidad y vitalidad cultural de la región.

A través de esta iniciativa, Xinjiang reforzó su proyección como destino turístico internacional y ofreció nuevas oportunidades de acercamiento entre los profesionales del sector de ambos países, contribuyendo al fortalecimiento de los intercambios culturales y turísticos entre China y España.

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