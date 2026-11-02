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Capitole integra a Profile y supera los 1.800 profesionales en España

La integración, efectiva el 1 de enero de 2027, suma a Capitole la especialización de Profile en IA y arquitectura de software, y su experiencia en el sector asegurador

Capitole integra a Profile y supera los 1.800 profesionales en España
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Capitole, consultora tecnológica fundada en Barcelona en 2015, y Profile, consultora especializada en arquitectura de software, inteligencia artificial y DevOps, anuncian su integración en una única compañía. A partir del 1 de enero de 2027, ambas operarán bajo la marca Capitole, con una sola estructura de más de 1.800 profesionales, más de 300 procedentes de Profile.

Capitole y Profile colaboran desde 2022 dentro del grupo Smart4Engineering. La operación formaliza esa relación: los clientes contarán con un único punto de contacto para todo el ciclo de vida de sus sistemas.

Fundada en 1999 y con más de 60 organizaciones cliente, Profile aporta una especialización consolidada en arquitectura de software y DevOps, y una amplia experiencia en el sector asegurador, además de banca, industria, retail, logística y utilities.

La inteligencia artificial es uno de los ejes de la integración, que reúne la experiencia de las dos compañías en este ámbito: AI Ships, la plataforma de desarrollo agéntico de Capitole, que acelera la entrega de proyectos; la implementación y orquestación de agentes, y el gobierno de la IA, con soluciones para monitorizar, controlar y analizar su uso en toda la organización, ayudar a cumplir con la normativa y gestionar los costes.

Capitole organiza su actividad en seis practices especializadas: Desarrollo de Software, Calidad, Data e Inteligencia Artificial, Infraestructura y Ciberseguridad, Ingeniería, y Methods & Transformation. En 2027 prevé incorporar a más de 500 personas, 200 de ellas en su practice de Data e Inteligencia Artificial.

Olivier Pichou, CEO y fundador de Capitole, señala: «Capitole y Profile llevan años colaborando, y esta integración formaliza algo que ya funcionaba. Lo que cambia es la escala: con más de 1.800 profesionales podemos acompañar a nuestros clientes desde la arquitectura de sus sistemas hasta la incorporación de la inteligencia artificial, con un único equipo y un único punto de contacto».

Pablo Pérez, CEO de Profile, que asumirá la responsabilidad global de negocio de la compañía integrada, añade: «Llevamos años construyendo las bases técnicas sobre las que nuestros clientes desarrollan y operan sus sistemas. Integrarnos en Capitole nos permite llevar esa experiencia a otra escala, justo cuando la inteligencia artificial tiene que integrarse en esos sistemas de forma segura, gobernada y escalable».

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