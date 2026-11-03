Cuenta atrás para MATELEC 2026: cita de la industria eléctrica y la movilidad sostenible

Todo preparado para la próxima edición de MATELEC 2026. Quedan pocas semanas para que IFEMA MADRID reúna a fabricantes, instaladores, distribuidores e ingenierías. El salón de la industria eléctrica y electrónica se celebrará del 24 al 26 de noviembre, junto a GENERA, en el marco de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización.

Entre las empresas participantes estará WOLTIO, fabricante español de cargadores, que recibirá a los profesionales en el pabellón 8, stand 8E09. Su presencia acercará a instaladores y distribuidores el trabajo de quienes desarrollan los equipos que después incorporan a sus proyectos de recarga.

A pocas semanas de la apertura, la programación técnica y la tramitación del pase profesional marcan los preparativos para acudir al encuentro.

Electrificación y movilidad comparten espacio en IFEMA MADRID

El despliegue de la recarga eléctrica será uno de los focos de MATELEC 2026. Una sesión de AEDIVE analizará la convivencia de la carga en corriente alterna y continua, las necesidades de potencia y las barreras para extender los puntos de baja potencia en las ciudades.

El trabajo de las empresas instaladoras también tendrá protagonismo. El Mundo del Instalador, impulsado por MATELEC y FENIE, reunirá contenidos sobre eficiencia energética, renovables y movilidad eléctrica.

MATELEC ocupará los pabellones 7 y 8, con horario de acceso profesional de 9:30 a 18:30.

El acceso profesional requiere registro previo

WOLTIO facilita una invitación gratuita a los profesionales interesados en conseguir entradas MATELEC 2026. Tras completar su formulario, recibirán por correo un código y el enlace para tramitar el pase en IFEMA.

La invitación debe canjearse al completar el registro oficial. Una vez obtenido el pase, puede guardarse en el móvil o llevarse impreso para mostrarlo en el acceso. La entrada es conjunta para MATELEC y GENERA. El registro es individual y cada asistente necesita su pase.

WOLTIO lleva a MATELEC su especialización como fabricante español

Con más de 15 años de experiencia en movilidad eléctrica, WOLTIO diseña y fabrica sus cargadores íntegramente en España. Sus instalaciones en Valencia y Barcelona y un equipo cercano al centenar de profesionales sostienen una actividad que reúne desarrollo técnico y producción propia.

Esa estructura mantiene el conocimiento del producto dentro de la compañía y respalda su relación con el canal profesional. Los instaladores cuentan con documentación, soporte técnico y formación presencial o por videollamada, además de acompañamiento telefónico en las primeras instalaciones cuando es necesario.

Su gama cubre necesidades de viviendas, empresas y espacios compartidos, con equipos compatibles con vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Según el modelo y la configuración, los equipos incorporan funciones como gestión de potencia o control desde la aplicación de la marca. WOLTIO desarrolla las soluciones, mientras que los profesionales de su red se encargan de instalarlas.

En MATELEC, la compañía acercará esa capacidad industrial a quienes seleccionan e integran sus cargadores. El stand 8E09 será el lugar para conocer al fabricante y establecer contacto con el equipo que respalda sus productos.