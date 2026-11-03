IXOPAY anuncia IXO One, una plataforma de pagos modular diseñada para la era del comercio fluido

IXOPAY, líder en infraestructuras de pago que hacen posible el comercio fluido, ha anunciado hoy el lanzamiento de IXO One, una plataforma de pagos modular y nativa de inteligencia artificial que unifica la orquestación, la inteligencia de pagos y la tokenización. Ofrece a los comercios la flexibilidad de adquirir lo que necesitan, desarrollar lo que desean y adaptarse a medida que evoluciona el comercio.

Diseñada para impulsar una era de comercio fluido y experiencias de pago basadas en la tecnología, IXO One proporciona la infraestructura dinámica necesaria para adaptarse rápidamente sin tener que eliminar ni sustituir los sistemas de pago actuales.

Las infraestructuras de pago tradicionales dificultan que los comercios adopten el comercio fluido y se adapten a un mercado de pagos que cambia rápidamente. Desde sistemas fragmentados hasta relaciones rígidas con los proveedores, una nueva oportunidad puede requerir importantes esfuerzos de integración, ralentizar el lanzamiento al mercado y aumentar los costes.

La plataforma modular IXO One ayuda a los comercios a reducir las fricciones en los pagos que provocan dependencia de los proveedores, migraciones costosas, oportunidades de ahorro desaprovechadas y una acumulación creciente de deuda técnica.

Su enfoque de desarrollo y adquisición proporciona a los comercios la libertad de cambiar de decisión: añadir o eliminar componentes, desarrollar capacidades internamente o cambiar de proveedores sin tener que reconstruir toda su infraestructura de pagos. De este modo, los comercios pueden anticiparse a las preferencias de los consumidores mediante la evolución de su infraestructura de pagos.

«Los compradores se desplazan entre canales, métodos de pago y países más rápido de lo que la mayoría de las infraestructuras de pago pueden adaptarse, lo que genera un nuevo nivel de complejidad para los comercios», afirmó Ajoy Krishnamoorthy, CEO de IXOPAY. «Con IXO One, los comercios pueden adquirir rápidamente lo que necesitan y desarrollar lo que desean para respaldar el comercio fluido, sin tener que empezar desde cero ni preocuparse de que su infraestructura de pagos actual no pueda integrarse con los sistemas que ya utilizan. La plataforma modular de IXO One permite a los comercios incorporar nuevos métodos de pago, admitir transacciones iniciadas por agentes de inteligencia artificial y añadir adaptadores para cualquier necesidad de pago futura».

IXO One es una infraestructura de pagos que se adapta al negocio, y no al contrario. Se ha diseñado específicamente para comercios globales, empresas digitales de rápido crecimiento y plataformas que se enfrentan a desafíos complejos en la gestión de múltiples adquirentes, como la dependencia de proveedores de servicios de pago, las limitaciones en la portabilidad de datos, la falta de visibilidad sobre las comisiones y los elevados costes de ingeniería.

«Los pagos se han convertido en una prioridad para los consejos de administración. Las arquitecturas de pago con múltiples procesadores están cada vez más extendidas y la necesidad de flexibilidad en los pagos es cada vez más evidente», afirmó Jordan McKee, director de Investigación de 451 Research, de S&P Global. «También observamos una demanda por parte de los comercios para integrarse en nuevos modelos de comercio que prometen mayores tasas de conversión, como el comercio agéntico y los procesos de pago acelerados para usuarios invitados. Para aprovechar estos avances, los proveedores de pagos deberían dar prioridad a las soluciones modulares y componibles».

La plataforma de pagos IXO One:

Reúne las capacidades de orquestación, tokenización e inteligencia de pagos de IXOPAY en una plataforma modular y nativa de inteligencia artificial.

Permite a los comercios adquirir funcionalidades listas para usar, desarrollar aquellas que los diferencian y controlar sus conexiones con los proveedores de servicios de pago (PSP) mediante el SDK de adaptadores (Adapter SDK), para que puedan crecer según sus propias condiciones.

Proporciona un portal común y una experiencia de desarrollo unificada, lo que permite a los comercios adaptar la forma en que utilizan la plataforma a medida que evolucionan sus necesidades.

Incluye IXO AI, un asistente de pagos con inteligencia artificial interactivo que permite a los comercios formular preguntas sobre sus datos de pago, identificar los aspectos que requieren atención y actuar en función de los resultados, todo ello dentro de una plataforma compartida que favorece la optimización continua.

Además, IXO One admite el comercio agéntico y mejora la productividad mediante su Agentic Suite, que incluye tres capacidades complementarias:

Compatibilidad con experiencias de compra agénticas: Payment Agent conecta los agentes de compra propios de los comercios, las experiencias impulsadas por IXOPAY y los agentes de terceros compatibles con un menor esfuerzo de integración. Permite realizar una única conexión en lugar de integrar cada protocolo por separado.

Payment Agent conecta los agentes de compra propios de los comercios, las experiencias impulsadas por IXOPAY y los agentes de terceros compatibles con un menor esfuerzo de integración. Permite realizar una única conexión en lugar de integrar cada protocolo por separado. Protección de las credenciales de pago: Universal Tokens permite almacenar y utilizar los datos de pago de forma segura entre distintos proveedores y experiencias de compra, sin exponer las credenciales originales a los agentes de inteligencia artificial. Los registros de confianza asociados documentan la identidad del agente, el consentimiento del cliente y la intención de compra para facilitar la trazabilidad y la investigación de disputas.

Universal Tokens permite almacenar y utilizar los datos de pago de forma segura entre distintos proveedores y experiencias de compra, sin exponer las credenciales originales a los agentes de inteligencia artificial. Los registros de confianza asociados documentan la identidad del agente, el consentimiento del cliente y la intención de compra para facilitar la trazabilidad y la investigación de disputas. Gobernanza del acceso de la IA: MCP Server acelera el desarrollo y simplifica las tareas operativas relacionadas con los pagos. Permite que los asistentes de inteligencia artificial aprobados realicen tareas autorizadas de pago y tokenización. Verifica los permisos existentes de los usuarios, restringe el acceso a los repositorios seguros y las funcionalidades autorizadas, aísla las credenciales de API del cliente de inteligencia artificial y registra las acciones para facilitar su auditoría.

IXOPAY implementará IXO One por fases. La disponibilidad general de su primera experiencia unificada y su modelo comercial flexible está prevista para principios de 2027.

Los clientes nuevos y existentes pueden adquirir y utilizar las soluciones actuales de orquestación, tokenización e inteligencia de pagos de IXOPAY, respaldadas por su red de conectores y sus servicios de desarrollo de integraciones.

Para obtener más información sobre IXO One, visitar http://www.ixopay.com/.