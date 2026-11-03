‘NeuroRiqueza’ explica por qué las decisiones financieras no dependen solo de los números

La autora Susana Bueno Ballesta presentó el pasado 23 de octubre su libro titulado NeuroRiqueza, una obra que examina los motivos por los cuales las decisiones financieras personales no dependen exclusivamente de los números.

El texto aborda cómo los patrones de comportamiento, las creencias personales y los sesgos cognitivos influyen en la relación que mantienen las personas con el dinero. A lo largo de sus capítulos, la autora analiza fenómenos como la dificultad para ahorrar, la evitación de la revisión de cuentas bancarias y la asociación del capital con emociones como el miedo, la culpa o la inseguridad.

La premisa central de la obra sostiene que, además de los conocimientos financieros técnicos, es necesario comprender los comportamientos aprendidos y las interpretaciones que cada individuo realiza de la realidad económica. Según se expone en el libro, las experiencias previas condicionan decisiones cotidianas relacionadas con el ahorro, el consumo, el endeudamiento y la planificación financiera a largo plazo.

«Podemos aprender a gestionar nuestro dinero, pero si no entendemos qué nos lleva a tomar determinadas decisiones, es fácil repetir los mismos errores. El primer paso es reconocer nuestros propios patrones», explica Susana Bueno Ballesta, autora de NeuroRiqueza.

Para facilitar la transición de la reflexión a la acción, NeuroRiqueza combina explicaciones teóricas con relatos y ejercicios prácticos. La autora propone un método estructurado en cuatro fases diseñado para que el lector pueda analizar su situación particular y tomar decisiones económicas con un mayor criterio.

Susana Bueno Ballesta, profesional con experiencia en crédito y riesgo financiero, traslada en este trabajo sus conocimientos sobre cómo se evalúan las decisiones económicas. El objetivo principal es proporcionar herramientas para que los lectores identifiquen sus patrones actuales y desarrollen una gestión de sus finanzas personales más consciente.

La obra, publicada el 23 de octubre de 2026, ya se encuentra disponible para su adquisición a través de la plataforma Amazon y en los canales de venta oficiales de la autora.

La información detallada sobre el libro y su autora puede consultarse en www.susanabuenoballesta.com

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